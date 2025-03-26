Зеленский подписал новый закон о ЕСВ — Finance.ua

Зеленский подписал новый закон о ЕСВ Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Зеленский подписал новый закон о ЕСВ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии россии против Украины. Документ вернули в Верховную Раду с подписью главы государства 25 марта.

Об этом пишет Новости. Live.

«Целью принятия акта является урегулирование вопроса уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины», — говорится в пояснительной записке.

Нормативно-правовым актом вносятся изменения в следующие законы:

«Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;

«О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Ожидается, что принятие закона позволит включить периоды пребывания украинцев в плену в страховой стаж и обеспечить надлежащую социальную защиту таких лиц.

Закон предусматривает, что уплата ЕСВ за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, будет осуществляться на средства государственного бюджета, в размере не менее минимального страхового взноса.

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Страхователем лиц, которые находились или находятся в плену, будет выступать Национальная социальная сервисная служба Украины как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере социальной защиты населения.

Кроме того, по желанию застрахованного лица при назначении пенсии будут исключать периоды лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также шесть месяцев после увольнения с периода, за который учитывается заработная плата для расчета пенсионных выплат.

Сведения о лицах, за которых оплату ЕСВ будет осуществлять государство, будут подавать центральные органы исполнительной власти, обеспечивающие реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения.

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