Зеленский подписал новый закон о ЕСВ — Finance.ua

Зеленский подписал новый закон о ЕСВ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии россии против Украины. Документ вернули в Верховную Раду с подписью главы государства 25 марта.
Об этом пишет Новости. Live.
Автором закона № 11122 является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Целью принятия акта является урегулирование вопроса уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины», — говорится в пояснительной записке.
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Нормативно-правовым актом вносятся изменения в следующие законы:
- «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
- «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Ожидается, что принятие закона позволит включить периоды пребывания украинцев в плену в страховой стаж и обеспечить надлежащую социальную защиту таких лиц.
Закон предусматривает, что уплата ЕСВ за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, будет осуществляться на средства государственного бюджета, в размере не менее минимального страхового взноса.
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Страхователем лиц, которые находились или находятся в плену, будет выступать Национальная социальная сервисная служба Украины как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере социальной защиты населения.
Кроме того, по желанию застрахованного лица при назначении пенсии будут исключать периоды лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также шесть месяцев после увольнения с периода, за который учитывается заработная плата для расчета пенсионных выплат.
Сведения о лицах, за которых оплату ЕСВ будет осуществлять государство, будут подавать центральные органы исполнительной власти, обеспечивающие реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения.
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