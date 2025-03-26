Зеленский подписал новый закон о ЕСВ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский подписал новый закон о ЕСВ

Казна и Политика
310
Зеленский подписал новый закон о ЕСВ
Зеленский подписал новый закон о ЕСВ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии россии против Украины. Документ вернули в Верховную Раду с подписью главы государства 25 марта.
Об этом пишет Новости. Live.
Автором закона № 11122 является премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Целью принятия акта является урегулирование вопроса уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины», — говорится в пояснительной записке.

Читайте также: Историческое повышение налогов: главное о новых изменениях

Нормативно-правовым актом вносятся изменения в следующие законы:
  • «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»;
  • «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».
Ожидается, что принятие закона позволит включить периоды пребывания украинцев в плену в страховой стаж и обеспечить надлежащую социальную защиту таких лиц.
Закон предусматривает, что уплата ЕСВ за лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, будет осуществляться на средства государственного бюджета, в размере не менее минимального страхового взноса.

Читайте также: Что меняется для ФЛП в 2025 году

Страхователем лиц, которые находились или находятся в плену, будет выступать Национальная социальная сервисная служба Украины как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере социальной защиты населения.
Кроме того, по желанию застрахованного лица при назначении пенсии будут исключать периоды лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, а также шесть месяцев после увольнения с периода, за который учитывается заработная плата для расчета пенсионных выплат.
Сведения о лицах, за которых оплату ЕСВ будет осуществлять государство, будут подавать центральные органы исполнительной власти, обеспечивающие реализацию государственной политики в сфере социальной защиты населения.
По материалам:
Novyny.live
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems