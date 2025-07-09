В Кабмине не могут согласовать параметры пенсионной реформы — Finance.ua

В Кабмине не могут согласовать параметры пенсионной реформы Сегодня 13:28 — Казна и Политика

В Кабмине не могут согласовать параметры пенсионной реформы

В Кабинете министров продолжаются дискуссии по параметрам пенсионной реформы.

Об этом рассказала первый заместитель министра соцполитики Дария Марчак в интервью Радио Свобода

По ее словам, законопроекты уже разработаны и переданы на рассмотрение правительства. Однако окончательные параметры еще не согласованы, поэтому документы пока не направили в Верховную Раду.

«У нас продолжаются внутренние дискуссии по параметрам. Когда мы договоримся, финализируем параметры, мы уже тогда сможем двигаться дальше в парламент. К сожалению, эта дискуссия очень сложная. С учетом того, что, конечно, финансовое состояние в стране очень тяжелое», — отметила Марчак.

Проблема действующей системы

По словам заместителя министра, пенсионная система требует существенных изменений. В частности, речь идет о недостатках действующей общеобязательной солидарной системы.

«В ней много неэффективностей и проблем, связанных с тем, что кому-то фактически обесценили часть страхового стажа», — пояснила она. Кроме того, в системе действуют около 160 различных надбавок и доплат, в которых трудно разобраться даже специалистам.

Какой видят новую модель

По словам Марчак, система должна стать многоуровневой. Она базируется преимущественно на солидарной составляющей, которая, по ее словам, призвана обеспечивать только минимальный уровень дохода.

«Нам нужно создать многослойность, чтобы кроме солидарной у нас была накопительная общая и накопительная добровольная часть», — сказала она.

Проблема досрочных пенсий

Одной из причин финансовой нагрузки на систему большое количество льготных пенсий. По словам Марчак, сейчас почти каждый пятый украинец имеет право на досрочный выход на пенсию.

Общий пенсионный возраст у нас от 60 до 65 лет, но при этом буквально каждый пятый в стране имеет право на досрочный выход на пенсию. А это десятки миллиардов гривен тех средств, которые мы недополучаем в доходы пенсионной системы и которые мы платим с расходов пенсионной системы параллельно. То есть у нас параллельно происходят и потери от того, что люди меньше работают, и потери от того, что мы больше времени платим пенсию. Поэтому именно это глобальное моделирование этих параметров, оно и сдерживает прогресс", — объяснила она.

Напомним, в декабре 2024 года Министерство социальной политики презентовало проекты законов о реформе солидарной системы и внедрении накопительного уровня. Впрочем, пока они не зарегистрированы в Верховной Раде — продолжаются обсуждения в правительстве.

InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.

Радіо Свобода По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.