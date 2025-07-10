В правительстве назвали финансовые потребности Украины на 2026 год в случае продолжения войны — Finance.ua

В правительстве назвали финансовые потребности Украины на 2026 год в случае продолжения войны Сегодня 10:06 — Казна и Политика

В правительстве назвали финансовые потребности Украины на 2026 год в случае продолжения войны, Фото: kmu.gov.ua

Потребности Украины во внешнем финансировании на 2026 год остаются на уровне более 40 млрд долларов. Правительство должно создать механизмы и инструменты, которые позволят привлечь эти средства. Внешнее финансирование важно, ведь позволяет Украине направлять свои ресурсы на защиту страны.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время 14-го заседания Управляющего комитета платформы в рамках URC-2025.

По его словам, правительство подало изменения в закон о государственном бюджете по увеличению расходов на обороноспособность страны почти на 10 млрд долларов.

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«Общий финансовый ресурс на оборону и безопасность в 2025 году составит около 50 млрд долларов. Это 26% ВВП. Бюджет на закупку оружия также рекордный и составит 16,4 млрд долларов. В то же время собственные доходы бюджета составят 48,5 млрд долларов», — отметил Шмыгаль.

В этом году Украина уже привлекла 22 млрд долларов внешнего финансирования.

При этом он подчеркнул, что правительство продолжает работу над консолидацией внутренних ресурсов.

«Благодаря восстановлению экономики и системным изменениям за первые 5 месяцев этого года наш государственный бюджет перевыполнен на 1 млрд долларов», — отметил Шмыгаль.

Со своей стороны министр финансов уточнил данные о состоянии финансовой системы, ключевых потребностях на 2026 год и в среднесрочной перспективе.

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«Благодаря совместным усилиям правительства Украины и международных партнеров, ожидается полное покрытие потребностей во внешнем финансировании на 2025 год — в размере 39,3 млрд долларов. По состоянию на первое полугодие уже поступило свыше 22 млрд долларов США. В условиях как продолжающейся полномасштабной войны, так и потенциального сценария завершения активных операций в Украине для сохранения финансовой стабильности», — заявил Марченко.

Потребности в финансировании по разным сценариям

Согласно программе МВФ Extended Fund Facility (EFF), в случае завершения активных боевых действий объем необходимой международной поддержки составит 22 млрд долларов. В то же время Украина потребует дополнительных ресурсов для усиления оборонного потенциала.

Если же полномасштабная война будет продолжаться в 2026 году, бюджетные нужды останутся по меньшей мере на уровне 2025 года.

Министр финансов призвал партнеров активизировать работу по конфискации замороженных российских активов.

Динамика внутренних поступлений в госбюджет

За первое полугодие 2025 года поступления выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

На сектор обороны в 2025 году направлено 64% ​​всех расходов общего фонда госбюджета. Правительство также внесло в парламент законопроект о дополнительном финансировании армии еще на 10 млрд долларов (412,4 млрд грн) за счет перевыполнения доходов и внутренних заимствований. Эти средства должны покрыть дополнительную потребность сил обороны в вооружении, боеприпасах и оборудовании.

Внедрение реформ в Украине

Украина недавно успешно прошла рекордный восьмой пересмотр программы EFF МВФ. Также достигнут прогресс в выполнении условий для привлечения средств в рамках Инструмента ЕС Ukraine Facility. Среди ключевых достижений: внедрение реформы управления публичными инвестициями (Public Investment Management, PIM), направленной на повышение эффективности и прозрачности использования государственных средств на восстановление. Реформа подразумевает новые подходы к отбору проектов, в которые инвестирует государство.

Марченко подчеркнул, что сейчас капитальные расходы в рамках реформы PIM сосредоточены прежде всего на неотложных потребностях — жилье, энергетика, инфраструктура безопасности. В то же время важно расширять инвестиции, направленные на развитие экономики и социальной сферы.

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Напомним, ранее глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев заявлял , что Украине придется искать компенсаторы для поддержки финансирования бюджета в 2026 году на фоне сокращения международной финансовой поддержки.

Европейский Союз планирует создать фонд в размере €100 млрд (около $117 млрд) для обеспечения долгосрочной поддержки Украины.

Кроме того, Брюссель срочно изучает способы покрытия дефицита до 19 млрд долларов в бюджете Украины на следующий год. Киев столкнулся с сокращением поддержки США и ухудшением перспектив прекращения огня с россией.

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