Как правительство предлагает увеличить финансирование армии — Шмыгаль (обновлено) Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Как правительство предлагает увеличить финансирование армии — Шмыгаль (обновлено)

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, за первые 5 месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти 1 трлн грн. Это 2/3 от всего, что расходуем из государственного бюджета.

«Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше. Каждую гривну налогоплательщиков из государственного бюджета направляем именно на обороноспособность Украины», — сказал он.

Сегодня Правительство принимает законопроект, касающийся изменений в Государственный бюджет на 2025 год.

предлагается увеличить финансирование сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 млрд грн. Из них около 311 млрд грн предусмотрено на Министерство обороны.

предлагается более 100 млрд грн направить на усиление возможностей Минстратегпрома, Нацгвардии, Пограничной службы, СБУ, Главного управления разведки.

6,3 млрд грн планируем направить Министерству цифровой трансформации, в том числе для развития оборонных инноваций.

Итого планируется увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд гривен.

Источники покрытия этих расходов — это увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований.

Как позже написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.

«Давайте я объясню. Чтобы закрыть дыру, уважаемый бизнес, с вас соберут на +150 млрд больше, чем планировали + 250 млрд, еще возьмут в долг», — написал он.

Законопроект предусматривает увеличение расходов для органов сектора безопасности и обороны на 412,4 млрд грн до конца года. На какие направления будут направлены средства:

Минобороны — 310,8 млрд грн;

МВД — 84,1 млрд грн;

ГУР Минобороны — 4,5 млрд грн;

Минстратегпром — 4,5 млрд грн;

СБУ — 1,6 млрд грн;

УГО — 0,5 млрд грн;

Госспецсвязь — 64,5 млн гривен.

Также предусмотрены дополнительные 20 млрд грн для резервного фонда на непредвиденные и неотложные расходы.

Для финансирования ряда других срочных потребностей предусмотрено дополнительно 16,5 млрд грн. (для Минцифры, МОН, МЗ).

За счет каких источников предлагается обеспечить дополнительные расходы

1. Увеличение доходной части, в том числе за счет перевыполнения плановых показателей доходов в госбюджет — 147,5 млрд грн:

НДФЛ — 56,0 млрд грн;

налог на прибыль предприятий — 23,8 млрд грн;

средства, перечисляемые НБУ — 20,3 млрд грн;

часть чистой прибыли и дивиденды — 15,0 млрд грн;

акциз из ввезенных на таможенную территорию Украины табачных изделий — 8,8 млрд грн;

средства, перечисленные Фондом гарантирования вкладов физических лиц — 7,9 млрд грн;

сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных хозяйственных операций — 4,1 млрд грн;

админштрафы в сфере обеспечения безопасности движения — 2,7 млрд грн;

другие поступления — 8,9 млрд гривен.

2. Экономия расходов — 51,3 млрд грн.

3. Увеличение объема внутренних заимствований — 184,9 млрд грн.

4. Уменьшение объема платежей по погашению внутреннего государственного долга — 65,1 млрд грн.

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