Как правительство предлагает увеличить финансирование армии — Шмыгаль (обновлено) — Finance.ua
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Как правительство предлагает увеличить финансирование армии — Шмыгаль (обновлено)

Казна и Политика
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Как правительство предлагает увеличить финансирование армии — Шмыгаль (обновлено)
Как правительство предлагает увеличить финансирование армии — Шмыгаль (обновлено)
Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, за первые 5 месяцев этого года правительство выделило на оборону и безопасность Украины почти 1 трлн грн. Это 2/3 от всего, что расходуем из государственного бюджета.
«Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то мы выделили на армию и безопасность на 34% больше. Каждую гривну налогоплательщиков из государственного бюджета направляем именно на обороноспособность Украины», — сказал он.
Сегодня Правительство принимает законопроект, касающийся изменений в Государственный бюджет на 2025 год.
  • предлагается увеличить финансирование сил безопасности и обороны Украины в этом году на 412 млрд грн. Из них около 311 млрд грн предусмотрено на Министерство обороны.
  • предлагается более 100 млрд грн направить на усиление возможностей Минстратегпрома, Нацгвардии, Пограничной службы, СБУ, Главного управления разведки.
  • 6,3 млрд грн планируем направить Министерству цифровой трансформации, в том числе для развития оборонных инноваций.
Итого планируется увеличить расходы общего фонда государственного бюджета на 449 млрд гривен.
Источники покрытия этих расходов — это увеличение доходов бюджета и увеличение внутренних заимствований.
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Как позже написал заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
«Давайте я объясню. Чтобы закрыть дыру, уважаемый бизнес, с вас соберут на +150 млрд больше, чем планировали + 250 млрд, еще возьмут в долг», — написал он.
Законопроект предусматривает увеличение расходов для органов сектора безопасности и обороны на 412,4 млрд грн до конца года. На какие направления будут направлены средства:
  • Минобороны — 310,8 млрд грн;
  • МВД — 84,1 млрд грн;
  • ГУР Минобороны — 4,5 млрд грн;
  • Минстратегпром — 4,5 млрд грн;
  • СБУ — 1,6 млрд грн;
  • УГО — 0,5 млрд грн;
  • Госспецсвязь — 64,5 млн гривен.
Также предусмотрены дополнительные 20 млрд грн для резервного фонда на непредвиденные и неотложные расходы.
Для финансирования ряда других срочных потребностей предусмотрено дополнительно 16,5 млрд грн. (для Минцифры, МОН, МЗ).
За счет каких источников предлагается обеспечить дополнительные расходы
1. Увеличение доходной части, в том числе за счет перевыполнения плановых показателей доходов в госбюджет — 147,5 млрд грн:
  • НДФЛ — 56,0 млрд грн;
  • налог на прибыль предприятий — 23,8 млрд грн;
  • средства, перечисляемые НБУ — 20,3 млрд грн;
  • часть чистой прибыли и дивиденды — 15,0 млрд грн;
  • акциз из ввезенных на таможенную территорию Украины табачных изделий — 8,8 млрд грн;
  • средства, перечисленные Фондом гарантирования вкладов физических лиц — 7,9 млрд грн;
  • сбор на обязательное государственное пенсионное страхование с отдельных хозяйственных операций — 4,1 млрд грн;
  • админштрафы в сфере обеспечения безопасности движения — 2,7 млрд грн;
  • другие поступления — 8,9 млрд гривен.
2. Экономия расходов — 51,3 млрд грн.
3. Увеличение объема внутренних заимствований — 184,9 млрд грн.
4. Уменьшение объема платежей по погашению внутреннего государственного долга — 65,1 млрд грн.
По материалам:
Finance.ua
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