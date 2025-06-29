В Минфине озвучили сумму, необходимую Украине для финансирования первоочередных потребностей восстановления — Finance.ua
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В Минфине озвучили сумму, необходимую Украине для финансирования первоочередных потребностей восстановления

Казна и Политика
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В Минфине озвучили сумму, необходимую Украине для финансирования первоочередных потребностей восстановления
В Минфине озвучили сумму, необходимую Украине для финансирования первоочередных потребностей восстановления
В этом году Украине необходимо 17,3 миллиарда долларов для финансирования первоочередных потребностей восстановления: жилья, энергетики, инфраструктуры, транспорта и социальной защиты.
Об этом заявила заместитель министра финансов Ольга Зыкова во время форума Global Borrowers & Bond Investors Forum, сообщает Министерство финансов Украины.

Какие направления нуждаются в первоочередном финансировании

По ее словам, из необходимой суммы 7,4 млрд долл. уже покрыто за счет госбюджета и помощи международных партнеров. Остальные средства — около 10 млрд дол. — еще нужно привлечь.
Основные направления, требующие первоочередного финансирования:
  • жилищный сектор;
  • энергетика;
  • критическая и социальная инфраструктура;
  • транспорт;
  • социальная защита.
В то же время правительство работает над вовлечением частного сектора в процесс восстановления через внедрение реформ и новых финансовых инструментов.
Напомним, как сообщил заместитель министра финансов Александр Кава, стоимость восстановления Украины уже превышает 520 миллиардов долларов.
Эта сумма предполагает не только компенсацию разрушенного, но и финансирование проектов, необходимых для модернизации украинской экономики.
В то же время в феврале Всемирный банк пришел к выводу, что потребности восстановления Украины в течение следующих 10 лет будут достигать около 524 млрд долларов. За 2024 год этот показатель вырос на 38 млрд долларов.
По материалам:
Укрінформ
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