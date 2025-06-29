В Минфине озвучили сумму, необходимую Украине для финансирования первоочередных потребностей восстановления — Finance.ua

В Минфине озвучили сумму, необходимую Украине для финансирования первоочередных потребностей восстановления Сегодня 08:13 — Казна и Политика

В Минфине озвучили сумму, необходимую Украине для финансирования первоочередных потребностей восстановления

В этом году Украине необходимо 17,3 миллиарда долларов для финансирования первоочередных потребностей восстановления: жилья, энергетики, инфраструктуры, транспорта и социальной защиты.

Об этом заявила заместитель министра финансов Ольга Зыкова во время форума Global Borrowers & Bond Investors Forum, сообщает Министерство финансов Украины.

Какие направления нуждаются в первоочередном финансировании

По ее словам, из необходимой суммы 7,4 млрд долл. уже покрыто за счет госбюджета и помощи международных партнеров. Остальные средства — около 10 млрд дол. — еще нужно привлечь.

Основные направления, требующие первоочередного финансирования:

жилищный сектор;

энергетика;

критическая и социальная инфраструктура;

транспорт;

социальная защита.

В то же время правительство работает над вовлечением частного сектора в процесс восстановления через внедрение реформ и новых финансовых инструментов.

520 миллиардов долларов. Напомним, как сообщил заместитель министра финансов Александр Кава, стоимость восстановления Украины уже превышает

Эта сумма предполагает не только компенсацию разрушенного, но и финансирование проектов, необходимых для модернизации украинской экономики.

В то же время в феврале Всемирный банк пришел к выводу , что потребности восстановления Украины в течение следующих 10 лет будут достигать около 524 млрд долларов. За 2024 год этот показатель вырос на 38 млрд долларов.

Укрінформ По материалам:

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