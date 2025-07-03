Правительство уже ведет переговоры с партнерами по финансированию на 2026 год — Шмыгаль Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Кабинет министров Украины четко понимает, как закрыть дефицит бюджета в этом году, уже сейчас идут переговоры по финансированию на 2026 год, который несет много неопределенности.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Четко понимаем, как Украина закроет дефицит бюджета в этом году. Уже сейчас готовимся и ведем переговоры по финансированию на 2026 год, который несет много неопределенности», — отметил он.

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Шмыгаль напомнил, что 1 июля Украина получила девятый транш от МВФ в 500 млн долларов.

«Ни разу в истории независимости Украина не проходила 8 пересмотров в рамках одной программы. Сегодня украинское правительство и Украинское государство являются ответственным партнером. Это доверие, которое мы построили не только с МВФ, а также со Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Европейской комиссией, G7 и другими нашими союзниками по всему союзниками по всему миру», — подчеркнул он.

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Премьер отметил, что с начала полномасштабного вторжения Украина привлекла от партнеров уже более 135 млрд долларов бюджетной поддержки. Также на этой неделе Канада выделила 1,7 млрд долларов, обеспеченных доходами от замороженных российских активов в рамках совместной инициативы ERA.

«Благодаря таким инструментам и доверию к Украине со стороны партнеров, мы можем в полной мере финансировать нашу армию, выплачивать зарплаты врачам и учителям, своевременно платить пенсии и субсидии, восстанавливать наше государство», — отметил глава правительства.

Укрінформ По материалам:

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