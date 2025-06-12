Украинская экономика способна обогнать российскую — министр финансов США Сегодня 12:45 — Казна и Политика

Украинская экономика способна обогнать российскую — министр финансов США

У Украины есть шанс в течение следующих 20 лет опередить россию по ключевым экономическим показателям.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент во время слушаний в Конгрессе, сообщает 24 канал.

Бессент подчеркнул, что экономическая стабильность является основой национальной безопасности. По его мнению, сильная экономика Украины станет лучшей долгосрочной защитой для государства.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп разделяет эту позицию.

Читайте также Украина вместе с МВФ разрабатывает стратегию экономического роста — на каких задачах сосредоточатся

В качестве примера Бессент напомнил: в 1989 году, во время падения Берлинской стены, экономики Украины и Польши были примерно на одном уровне. Сегодня польская экономика в три раза превышает украинскую.

«Я считаю, что за двадцать лет экономика Украины, благодаря эффективному управлению, международному партнерству и инвестициям, может стать больше, чем экономика россии. Это станет сильным сдерживающим фактором для будущего руководства рф», — заявил министр.

Бессент также напомнил, что вскоре в Риме состоится международная конференция, посвященная послевоенному восстановлению Украины, США призывают Всемирный банк сделать этот процесс приоритетным.

По словам министра, страны, которые поддерживали россию во время войны, не должны участвовать в послевоенном восстановлении Украины.

«Нельзя разрушать страну, уничтожать ее население, а затем получать средства на ее восстановление», — добавил Бессент.

Напомним, Всемирный банк прогнозирует , что рост экономики Украины увеличится с 2,0% в 2025 году до 5,2% в 2026 году. Перспективы долгосрочного урегулирования остаются неопределенными.

Как отмечается в прогнозе Всемирного банка, российское вторжение «продлится до конца 2025 года, после чего активные боевые действия начнут спадать».

В то же время Вашингтон намерен сократить бюджет на закупки вооружений для Украины в 2026 году. Глава Минобороны США Пит Гегсет, отвечая на вопросы конгрессменов о предстоящих поставках оружия, подтвердил, что сокращения предусмотрены в проекте бюджета. По его словам, нынешняя администрация США иначе оценивает ситуацию вокруг войны в Украине.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.