Світовий банк дав прогноз для економіки України на 2026 рік — Finance.ua

Світовий банк дав прогноз для економіки України на 2026 рік
Прогнозується, що зростання економіки України збільшиться з 2,0% у 2025 році до 5,2% у 2026 році.
Про це йдеться в прогнозі Світового банку за червень 2025 року.
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Щодо війни
Перспективи довгострокового врегулювання залишаються невизначеними.
Як зазначається в прогнозі Світового банку, що російське вторгнення «триватиме до кінця 2025 року, після чого активні бойові дії почнуть спадати».
Зростання 2026 року передбачає сплеск інвестицій у виробництво та реконструкцію, тоді як очікується, що відновлення експорту залишиться обмеженим через складне торговельне середовище та економічну невизначеність.
За оцінкою Світового банку, без міцної мирної угоди продовження або посилення вторгнення може ще більше послабити економіку України та підтримувати високу геополітичну напруженість.
Нагадаємо, за оцінкою ІЕД, у квітні реальний ВВП зріс лише на 0,8%, порівняно з минулим роком, а інфляція за місяць сповільнилась до 0,7%, що стало найнижчим показником з минулого літа. Про це йдеться у травневому звіті «Місячний Економічний Моніторинг України» від Інституту економічних досліджень (ІЕД).
За даними Держстату добувна промисловість скоротила виробництво на 0,8% дпр (порівняно з аналогічним періодом до попереднього року), а переробна впала на 4,8% дпр, тоді як фахівці ІЕД очікували досить близьких до минулорічних показників.
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