Економіка України зростає повільно: оцінка ВВП та реального сектору — Finance.ua
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Економіка України зростає повільно: оцінка ВВП та реального сектору

Казна та Політика
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Економіка України зростає повільно: оцінка ВВП та реального сектору
Економіка України зростає повільно: оцінка ВВП та реального сектору
За оцінкою ІЕД, у квітні реальний ВВП зріс лише на 0,8%, порівняно з минулим роком, а інфляція за місяць сповільнилась до 0,7%, що стало найнижчим показником з минулого літа.
Про це йдеться у травневому звіті «Місячний Економічний Моніторинг України» від Інституту економічних досліджень (ІЕД).

ВВП та реальний сектор: повільне зростання реального ВВП у 2025 році

Держстат в квітні оприлюднив дані про стан промисловості у січні. На жаль, фактичні показники виявились дещо гіршими за попередні оцінки ІЕД. Так, за даними Держстату добувна промисловість скоротила виробництво на 0,8% дпр (порівняно з аналогічним періодом до попереднього року), а переробна впала на 4,8% дпр, тоді як фахівці ІЕД очікували досить близьких до минулорічних показників.
«При цьому падіння в електроенергії виявилось глибшим за нашу оцінку і становило 11% дпр. Це призвело до того, що ми переглянули наші оцінки зростання реального ВВП в січні-березні 2025 року та врахували нову інформацію для оцінок в квітні 2025 року. Ми також маємо більше інформації про фінансові результати великих компаній за 2024 рік, які ми беремо до уваги при виробленні оцінок зростання реального ВВП», — зазначають експерти.
Так, за оцінкою ІЕД реальний ВВП зріс на 0,8% дпр в першому кварталі 2025 року. Оцінка темпів приросту реального ВВП у квітні становить 0,7% дпр.

Які показники фіксують фахівці ІЕД

  • За оцінкою в квітні поглибилось падіння в добувній промисловості до майже 10% дпр через російські атаки на окремі підприємства включно з добуванням газу, а також складнощами з цінами та попитом, з якими стикаються виробники залізної руди. Далі має вплив втрата шахт в Селидовому та Покровську.
  • За оцінкою, падіння реальної валової доданої вартості (ВДВ) у виробництві електроенергії сповільнилось до 5,8% дпр в квітні з понад 8% дпр в березні. Це стало наслідком зменшення російських атак на електромережі.
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  • Валова ВДВ в переробній промисловості зросла на 3,3% дпр порівняно з 2% дпр в березні. Цьому сприяли як зростання споживчого попиту, так і оборонні замовлення. За опитуванням бізнесу, яке щомісяця проводить ІЕД, брак робочої сили залишається найбільшою перешкодою для діяльності бізнесу. Це спонукає компанії підвищувати заробітні плати.
Економіка України зростає повільно: оцінка ВВП та реального сектору
  • За оцінкою ІЕД, реальна ВДВ в сільському господарстві скоротилась на майже 3% дпр, що близько до падіння в попердні місяці. Це надалі відображає лише показники тваринництва. Через погодні умови є очікування, що в наступні місяці падіння може поглибитись, оскільки врожай ягід та фруктів через погодні умови, найвірогідніше, буде гіршим за високі показники минулого року.
  • Реальна ВДВ у торгівлі надалі зростала на близько 2% дпр. Так, продовжує зростати роздрібна торгівля, але оптова торгівля, ймовірно, дещо падала через зростання прямих продажів та сповільнення експорту.
  • Ситуація в транспорті була не дуже сприятлива. Так, реальна ВДВ в галузі скоротилась на майже 6% дпр.
Фахівці поки що залишили незмінним свій прогноз реального ВВП на 2025 рік у 2,9%.

Довідка Finance.ua:

  • Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) переглянув прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік до 3,3% (за лютневим прогнозом 3,5%).
  • аналітики Dragon Capital також оновили макропрогноз на 2025 рік, зберігши два основні сценарії — «триваюча війна» та «перемир'я». Там прогнозують, що у разі досягнення домовленості про тривале припинення вогню реальний ВВП може зрости на 3,5−5,5% р/р (на 0,5 в.п. нижче від попередніх очікувань) — завдяки покращенню економічних настроїв і початку масштабної відбудови, що компенсує скорочення оборонних витрат;
  • аналітики KSE відзначають стабільну макроекономічну ситуацію в Україні. KSE прогнозує зростання ВВП на рівні близько 3% щорічно і прискорення його росту в 2026−27 після закінчення війни.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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