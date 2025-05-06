ВВП, інтервенції, підтримка партнерів: у KSE оновили прогнози щодо відновлення економіки України — Finance.ua

ВВП, інтервенції, підтримка партнерів: у KSE оновили прогнози щодо відновлення економіки України Сьогодні 15:15 — Казна та Політика

ВВП, інтервенції, підтримка партнерів: у KSE оновили прогнози щодо відновлення економіки України

Згідно з оновленим звітом Ukraine Macroeconomic Handbook за квітень 2025 року, аналітики KSE відзначають стабільну макроекономічну ситуацію в Україні, яка стала можливою завдяки адаптивності економіки, виваженій політиці уряду та масштабній фінансовій підтримці з боку міжнародних партнерів.

Про це йдеться у дослідженні KSE.

KSE прогнозує зростання ВВП на рівні близько 3% щорічно і прискорення його росту в 2026−27 після закінчення війни. Ключовим фактором для стійкого післявоєнного відновлення є зростання продуктивності завдяки інвестиціям.

Критично важливими для стабільних макроекономічних показників є $50 млрд, надані G7 в рамках механізму ERA, який базується на надходженнях від заморожених російських суверенних активів. Загалом у 2025−27 роках Україна отримає близько $92 млрд іноземних грантів та кредитів, з яких понад $58 млрд очікується вже цього року.

Підтримка партнерів дозволить Україні профінансувати бюджет та накопичити резерви

Зовнішні позики на загальну суму понад $72 млрд будуть залучені протягом 2025−27 років і профінансують значну частину дефіциту бюджету. Повернення іноземних інвесторів на внутрішній борговий ринок у 2026−27 роках та здатність України знову випустити єврооблігації у 2027 році (або раніше) також матимуть позитивний вплив.

Очікується, що дефіцит знизиться з 16,0% ВВП у 2025 році до 10,2% у 2026 році та 6,4% у 2027 році, оскільки прогнозується зростання доходів, незважаючи на значне скорочення грантів після 2025 року.

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Водночас видатки бюджету зменшаться приблизно на 15% після війни, оскільки видатки на оборону та безпеку можна буде поступово скорочувати. Зовнішні надходження також позитивно вплинуть на динаміку платіжного балансу і дозволять отримати $17 млрд додаткових резервів до 2027 року. Це збільшить їх обсяг до майже $60 млрд — тобто до комфортного рівня, еквівалентного 6,5 місяцям імпорту.

Інфляція почне сповільнюватися до середини 2025 року

Основні драйвери — підвищення вартості електроенергії, зростання заробітних плат та цін виробників — послабшають, а жорсткіша монетарна політика НБУ матиме значний вплив. Після піку на рівні близько 14% у 2 кварталі 2025 року KSE прогнозує зниження інфляції до 8,6% у 4 кварталі 2025 року та наближення до цілі центрального банку у 5% до кінця 2027 року.

НБУ продовжить жорстку монетарну політику, доки інфляція не опуститься нижче 10% восени 2025 року. Інтервенції на валютному ринку, що стали можливими завдяки надходженню зовнішньої допомоги, забезпечать загальну стабільність курсу гривні в межах 42−46 грн/дол. упродовж прогнозного періоду.

Кілька ключових ризиків залишаються або з’явилися після січневого прогнозу

По-перше, одне з ключових припущень, покладених в основу звіту, полягає в тому, що повномасштабна війна завершиться у 2025 році. Продовження війни у 2026 році серйозно перешкоджатиме економічному відновленню України, вимагатиме значно більших витрат, а також збільшить збитки та потреби у відновленні.

По-друге, для підвищення продуктивності та забезпечення стійкого економічного зростання Україні необхідно залучити $300 млрд інвестицій упродовж наступних 10 років. Недофінансоване відновлення значно сповільнить наближення України до рівня доходів країн ЄС.

По-третє, оскільки значну частину зовнішньої допомоги очікують отримати вже цього року, важливо зберегти макроекономічні резерви та бюджетні ресурси для 2026−2027 років. Зрештою, новими важливими ризиками, які з’явилися в останні місяці, є ескалація торговельної війни між США та рештою світу та ймовірне завершення торговельних заходів ЄС для України. Разом ці фактори можуть мати значний негативний вплив на торгівлю, інвестиції та економічну активність в Україні.

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