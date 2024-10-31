Мінекономіки та KSE розширили цифровий портал інвестпроєктів на 31 позицію — Finance.ua

Мінекономіки та KSE розширили цифровий портал інвестпроєктів на 31 позицію Сьогодні 16:18 — Фондовий ринок

Мінекономіки та KSE розширили цифровий портал інвестпроєктів на 31 позицію

До інвестиційного порталу включили 31 новий проєкт загальною вартістю 2,1 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Ініціативи, запропоновані приватними та державними компаніями, охоплюють сектори енергетики, сільського господарства, машинобудування, транспорту та логістики, зеленої металургії, а також будівельних матеріалів. Нові проєкти представлені у 13 областях України, найбільше — у Львівській, Дніпропетровській та Київській областях.

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«Ми системно працюємо над розширенням інвестиційного порталу, щоб запропонувати потенційним інвесторам якомога більше можливостей для роботи в Україні. Запорукою для цього є активна залученість бізнесу. Приватні та державні компанії можуть запропонувати власні проєкти, і після відповідного аналізу, їх буде представлено на порталі. Наразі на інвестиційний портал ми вже додали 126 проєктів загальною вартістю $28,9 млрд», — зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

За допомогою інтерактивної мапи, фільтрів та інфографік відвідувачі сайту можуть дослідити географічний та галузевий розподіл проєктів, їхній загальний бюджет, необхідне фінансування, стадію реалізації та інші ключові деталі — як за секторами, так і за окремими проєктами.

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Портал також містить інформацію для підприємців, які прагнуть залучити додаткове фінансування для розвитку. Відвідувачі сайту можуть отримати практичні поради щодо наявних програм підтримки для бізнесу від Уряду, міжнародних фінансових організацій (МФО), українських банків, страхових компаній та країн-партнерів.

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