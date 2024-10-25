Переваги та недоліки інвестування в монети — Finance.ua

Переваги та недоліки інвестування в монети Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Переваги та недоліки інвестування в монети

Беззаперечна перевага інвестування в монети — в можливості диверсифікувати власний портфель, захиститися від можливої інфляції, а також скористатися потенційним зростанням цін на ці вироби.

Популярність інвестування в монети існує з кількох причин. Якщо стисло, то інвестування в монети популярне, бо: це допомагає захиститися від інфляції; диверсифікує загальний інвестиційний портфель; дозволяє добре контролювати інвестиції, що в сучасних умовах фінансової нестабільності є особливо важливим.

Плюсами в плані купівлі та зберігання інвестиційних монет є:

безпека стосовно можливого падіння вартості активу. Щоб впевнитися в цьому, достатньо ознайомитися з графіком зростання ціни срібла/золота за багато років. Попередимо ваше самостійне вивчання та зазначимо, що буде спостерігатися разом з цим цьому лише висхідний тренд. Притаманних інвестуванням в криптовалюту та на фондових біржах ризиків та «стрибків» тут немає;

відсутність можливих втрат капіталу. Якщо говорити навіть про тривалу перспективу, можна не сумніватися в отриманні прибутку та збереженні коштів. Монети не мають схильності до інфляції, тож власники можуть не хвилюватися стосовно змін курсу національної валюти.

З часом деякі монети можуть перейти до розділу рідкісних і почати ще більше цінуватися колекціонерами. Звісно, прибуток разом з цим буде вищий, ніж очікувалося.

Про мінуси цього інструменту треба пам’ятати. Першочергово з цих «нюансів» зазначимо:

необхідність «забути» про можливість короткострокового прибутку. Не менше 5 років становить термін зберігання таких вкладень;

потреба самостійно турбуватися про зберігання монет. Продаються вони в особливих кейсах, але від крадіжок захищати треба їх самостійно.

Також зауважимо, що в разі купівлі інвестиційних монет з рук можна придбати фальшивку. Тому робити такі вкладення слід лише в банківських установах, або ж обов’язково користуватися додатково послугами експертів.

Основні висновки про інвестування в монети:

Це цікаво та вигідно, але не підійде для короткострокового вкладення. Дуже добре зберігає гроші, але не приносить такого великого добутку, як інші варіанти інвестувань. Потребує ухвалення додаткових заходів стосовно безпеки. Вимагає певних знань від інвестора.

Тобто, якщо зацікавлені інвестуванням в монети, прямо зараз починайте проглядати відповідні форуми та групи в соцмережах з метою набути загальну інформацію про цей напрямок вкладень.

Далі, коли вже трохи визначитесь, які саме монети цікавлять (епоха, матеріал, приналежність до історичної події тощо), починайте переглядати пропозиції, шукайте вигідні, але не ризикуйте.

Будь-яке придбання оформлюйте офіційно, фіксуйте набуття права власності та зберігайте відповідні документи. Стосовно продажу не поспішайте. Націлюйтесь робити це за 5−10−20 років, не раніше.

Нагадаємо, Національний банк розширив мережу з купівлі інвестиційних монет у населення та приймання пошкоджених для оцінки.

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