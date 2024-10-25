Нацбанк розширив мережу з купівлі інвестиційних монет — Finance.ua
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Нацбанк розширив мережу з купівлі інвестиційних монет

Особисті фінанси
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Нацбанк розширив мережу з купівлі інвестиційних монет
Нацбанк розширив мережу з купівлі інвестиційних монет
Національний банк розширює мережу з купівлі інвестиційних монет у населення та приймання пошкоджених для оцінки.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
«Від 1 жовтня в касах НБУ, що розташовані в місті Києві, можна придбати інвестиційні монети. Також ці каси купують інвестиційні монети у населення та приймають пошкоджені для оцінки. Такі операції можна здійснити за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 2а. Починаючи з 1 листопада, з інвестиційними монетами почнуть працювати і каси НБУ в регіонах», — сказано в повідомленні.
Каси НБУ в регіонах здійснюватимуть виключно операції з купівлі інвестиційних монет у населення та приймання пошкоджених для оцінки.
Такі послуги надаватимуться за адресами:
  • м. Львів, вул. Коперника, буд. 4;
  • м. Одеса, вул. Рішельєвська, буд. 8;
  • м. Харків, пл. Театральна, буд. 1;
  • м. Дніпро, вул. Воскресенська, буд. 13.
Усі каси (в Києві та в регіонах) працюватимуть за єдиним графіком:
  • понеділок — четвер: з 09.30 до 17.00;
  • п’ятниця: з 09.30 до 15.45;
  • кожен останній робочий день місяця: з 09.30 до 15.45;
  • субота — неділя: неробочі дні.
Під час оголошення повітряної тривоги каси НБУ не працюватимуть, відвідувачам потрібно буде залишити приміщення банку і прямувати до найближчого укриття.
Нагадаємо, Національний банк з 1 жовтня відновив роботу кас для операцій з інвестиційними монетами. Купівля в населення та реалізація інвестиційних монет здійснюється за закупівельними цінами та цінами продажу інвестиційних монет України, визначеними згідно з порядком розрахунку і встановлення цін на банківські та дорогоцінні метали.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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