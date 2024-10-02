Нацбанк відкрив касу в Києві для операцій з інвестиційними монетами — Finance.ua

Нацбанк відкрив касу в Києві для операцій з інвестиційними монетами Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

Нацбанк відкрив касу в Києві для операцій з інвестиційними монетами

Національний банк з 1 жовтня відновив роботу кас для операцій з інвестиційними монетами.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, НБУ відновлює надання послуг з:

реалізації громадянам інвестиційних монет України;

купівлі у громадян інвестиційних монет України;

приймання пошкоджених інвестиційних монет України для оцінки.

Купівля в населення та реалізація інвестиційних монет здійснюватиметься за закупівельними цінами та цінами продажу інвестиційних монет України, визначеними згідно з порядком розрахунку і встановлення цін на банківські та дорогоцінні метали. Переглянути їх можна на сайті Національного банку

Відповідні операції з інвестиційними монетами України можна буде здійснити в касах Національного банку, що розташовані в місті Києві за адресою: Контрактова площа, 2а.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.