Нацбанк відкрив касу в Києві для операцій з інвестиційними монетами — Finance.ua

Нацбанк відкрив касу в Києві для операцій з інвестиційними монетами
Національний банк з 1 жовтня відновив роботу кас для операцій з інвестиційними монетами.
Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Так, НБУ відновлює надання послуг з:
- реалізації громадянам інвестиційних монет України;
- купівлі у громадян інвестиційних монет України;
- приймання пошкоджених інвестиційних монет України для оцінки.
Купівля в населення та реалізація інвестиційних монет здійснюватиметься за закупівельними цінами та цінами продажу інвестиційних монет України, визначеними згідно з порядком розрахунку і встановлення цін на банківські та дорогоцінні метали. Переглянути їх можна на сайті Національного банку.
Відповідні операції з інвестиційними монетами України можна буде здійснити в касах Національного банку, що розташовані в місті Києві за адресою: Контрактова площа, 2а.
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