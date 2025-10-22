Ринок праці в ЄС охолоджується: безробіття зростає, особливо серед молоді Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Ринок праці в ЄС охолоджується: безробіття зростає, особливо серед молоді

Тенденція сповільнення ринку праці, яка вже деякий час спостерігається у Західній Європі, дійшла і до Польщі. Компанії стали обережнішими у формуванні кадрової політики: терміни розгляду резюме кандидатів зросли, а темпи найму помітно сповільнилися.

Про це повідомляє міжнародна компанія з працевлаштування Gremi Personal

Найм сповільнюється, резюме побільшало

CBDO компанії Gremi Personal Ірина Сєрова зазначила, що якщо в Німеччині вже фіксуються масові звільнення персоналу, то у Польщі поки що спостерігається лише помірне зростання безробіття та подовження часу пошуку роботи. Проте тенденція сповільнення ринку праці вже очевидна.

За її словами, процеси підбору персоналу в польських компаніях збільшилися приблизно з 50 до 80 днів, а в окремих випадках і до 100 днів. Водночас кількість резюме на одну вакансію зросла вдвічі.

«Якщо спочатку тенденцію „охолодження“ ринку праці відчули працівники робітничих професій, то нині — і висококваліфіковані спеціалісти. Роботодавці приймають рішення більш виважено та вводять додаткові етапи перевірки кандидатів», — додала Сєрова.

Безробіття в Польщі зростає, особливо серед молоді

Тенденцію підтверджують і офіційні дані: кількість безробітних у Польщі на кінець серпня 2025 року досягла 857,3 тисячі осіб — на 26,6 тисячі більше, ніж у липні, і на 85 тисяч більше, ніж у серпні 2024 року. Особливо помітне зростання безробіття серед молоді у віці від 18 до 24 років, яке сягнуло 11,3%.

Схожа ситуація у Західній Європі

У країнах Західної Європи процеси сповільнення почалися раніше. За даними Eurostat, рівень вакансій у єврозоні у першому кварталі 2025 року знизився до 2,4% проти 2,9% рік тому. Найбільше падіння зафіксовано в Австрії та Греції (по 9 п.п.), а також у Швеції та Німеччині (по 8 п.п.). У Німеччині індекс найму впав до 93,7 пунктів — мінімуму з 2020 року.

«Дані вказують на те, що бізнес у всій Європі стає обережнішим. Для працівників це може означати менше можливостей змінити роботу, слабші позиції у переговорах щодо підвищення зарплати та збільшення строків до повторного виходу на ринок праці у разі звільнення», — пояснила Сєрова.

На думку експертки, обережність роботодавців у Європі спричинена геополітичною невизначеністю, уповільненням промислового виробництва в ЄС і зростанням конкуренції з боку китайських та американських компаній.

Водночас польська економіка має переваги — диверсифікованість, гнучкість і високий рівень цифровізації підприємств. Це допомагає бізнесу швидше адаптуватися до нових умов і зберігати відносну стабільність навіть у періоди спаду.

«Польські роботодавці зараз демонструють стриману, але стратегічну позицію: не скорочують працівників, а зважено оптимізують процеси найму, щоб залишатися конкурентними у разі погіршення ситуації на ринку праці», — підсумувала Сєрова.

Нагадаємо, Finance.ua раніше писав , що за даними GUS, зарплати у Польщі продовжують зростати. У вересні 2025 року середня валова зарплата в корпоративному секторі склала 8 750,34 злотих, що на 7,5% більше, ніж рік тому. При цьому зайнятість у підприємницькому секторі трохи знизилася — на 0,8%.

Також повідомлялося , що в 2026 році мінімальна зарплата у Польщі становитиме 4806 злотих брутто (приблизно 3600 злотих нетто). Однак валове збільшення лише на 140 злотих — більш ніж удвічі менше, ніж рік тому.

