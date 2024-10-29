Мінекономіки оновило гайд для інвесторів з проєктами від €12 мільйонів — Finance.ua
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Мінекономіки оновило гайд для інвесторів з проєктами від €12 мільйонів

Особисті фінанси
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Мінекономіки оновило гайд для інвесторів з проєктами від €12 мільйонів
Мінекономіки оновило гайд для інвесторів з проєктами від €12 мільйонів
Міністерство економіки оприлюднило оновлений гайд для інвесторів із значними інвестиціями. Це довідник з актуальними інструкціями та рекомендаціями, розроблений для підприємців, які готові реалізувати в Україні інвестиційні проєкти вартістю від 12 млн євро.
Про це повідомила пресслужба міністерства.
«Оновлений гайд детально пояснює вимоги до інвестиційних проєктів та заявників, включаючи необхідні документи та форму заявки. Важливою частиною гайду є покрокова дорожня карта для інвесторів, яка допоможе якісно підготувати заявку та супровідні документи перед поданням до Мінекономіки. Саме якісна підготовка заявки є першим і надзвичайно важливим кроком, адже від неї залежить, наскільки швидко її розглянуть відповідні органи і чи буде отримано висновок Мінекономіки», — підкреслив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

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Державну підтримку можуть отримати інвестори з проєктами обсягом від 12 мільйонів євро і терміном реалізації до 5 років.
Пріоритет надається галузям переробної промисловості, видобутку корисних копалин, транспорту, логістики, освіти, науки, охорони здоров’я, управління відходами, а також мистецтву, культурі, туризму, спорту та електронним комунікаціям.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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