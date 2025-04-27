Минулого року ВВП України зріс нижче за всі прогнози: причини — Finance.ua

Минулого року ВВП України зріс нижче за всі прогнози: причини Сьогодні 10:23 — Казна та Політика

Минулого року ВВП України зріс нижче за всі прогнози: причини

Минулого року ВВП України зріс на 2,9%, що є нижче за всі прогнози.

Про це повідомили в Центрі економічної стратегії.

Причини уповільнення

Фахівці ЦЕС зазначають, це сталося, зокрема, через те, що в четвертому кварталі 2024 року реальний ВВП скоротився на 0,1% у річному вимірі — вперше за півтора року.

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Головною причиною називають значне падіння агровиробництва через слабкий урожай.

Ще одним негативним чинником стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Через це зросли витрати на електроенергію для бізнесу та населення.

За підсумками всього року реальний ВВП зріс лише на 2,9%, не досягнувши офіційних прогнозів Міністерства економіки (3,6%), НБУ (3,4%) та МВФ (3,5%).

За даними українських посадовців, внутрішнє військове виробництво забезпечило близько третини зростання ВВП у 2024 році.

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У ЦЕС резюмують, майбутнє зростання значною мірою залежатиме від ситуації з безпекою, зокрема від наявності або відсутності перемир’я.

Нагадаємо, аналітики Міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings суттєво погіршили прогнози зростання світової економіки через загострення напруженості у світовій торгівлі.

Згідно з оновленими даними, прогноз зростання світового ВВП знижено на 0,4 відсоткового пункта порівняно з березневою оцінкою — до менш ніж 2%.

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