Dragon Capital знижує прогноз зростання ВВП України у 2025 році — Finance.ua

Dragon Capital знижує прогноз зростання ВВП України у 2025 році Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Dragon Capital знижує прогноз зростання ВВП України у 2025 році

Аналітики Dragon Capital оновили макропрогноз на 2025 рік, зберігши два основні сценарії — «триваюча війна» та «перемир'я».

Базовим залишається перший варіант, який передбачає бойові дії до кінця року. Сценарій перемир’я враховує досягнення стійкого припинення вогню протягом найближчих місяців із частковою окупацією українських територій.

ВВП

За офіційними даними, реальний ВВП зріс на 2,9% р/р у 2024 році, після зростання на 5,5% у 2023 році. Таке сповільнення було зумовлене наслідками дефіциту електроенергії через російські атаки, зростанням дефіциту робочої сили, а також нижчим урожаєм зернових після винятково сприятливої погоди у 2023 році. Водночас економічну активність підтримували стабільна робота портів Чорного моря, внутрішнє споживання та розширення внутрішнього виробництва ВПК.

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Наявні індикатори економічної активності свідчать про її сповільнення на початку року на тлі нових втрат виробничих потужностей, а також через негативну реакцію споживачів на геополітичну напругу. Хоча слабкість економічної активності у 1 кв 2025 року буде частково компенсуватись кращими перспективами енергетичного сектору, ми знизили прогноз зростання реального ВВП у 2025 році на 0,5 в.п., до 2,5% у сценарії «триваючої війни». Основними рушіями зростання залишатимуться приватне споживання та розвиток внутрішнього військового виробництва, тоді як дефіцит кваліфікованої робочої сили надалі обмежуватиме потенціал економіки.

У разі досягнення домовленості про тривале припинення вогню реальний ВВП може зрости на 3,5−5,5% р/р (на 0,5 в.п. нижче від попередніх очікувань) — завдяки покращенню економічних настроїв і початку масштабної відбудови, що компенсує скорочення оборонних витрат.

Інфляція

У квітні 2025 року споживчі ціни зросли на 15,1% р/р, прискорившись з 12,0% у грудні 2024-го та найнижчого показника з початку повномасштабного вторгнення — 3,3% — у березні минулого року. Незважаючи на прискорення річної інфляції, певні показники свідчать про поступове послаблення фундаментального інфляційного тиску, зокрема через вичерпання ефекту зростання витрат бізнесу на електроенергію. Очікується, що цей тиск і надалі послаблюватиметься, хоча дисбаланси на ринку праці сприятимуть зростанню витрат підприємств на оплату праці.

«За нашим прогнозом, річна інфляція почне знижуватись в червні-липні на тлі триваючого послаблення фундаментального тиску та високої бази порівняння в сегменті продуктів харчування в другій половині минулого року. Ми прогнозуємо сповільнення споживчої інфляції до 8,1% р/р до кінця 2025 року в сценарії „триваючої війни“ і до 9−10% р/р в сценарії „перемир'я“», — зазначили в інвесткомпанії.

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