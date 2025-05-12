Інфляція у квітні пригальмувала до 0,7% - Держстат — Finance.ua
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Інфляція у квітні пригальмувала до 0,7% - Держстат

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Інфляція у квітні пригальмувала до 0,7% - Держстат
Інфляція у квітні пригальмувала до 0,7% - Держстат
У квітні 2025 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7%, при цьому в річному вимірі вони збільшилися вже на 15,1%.
Про це повідомила Державна служба статистики України.
«Інфляція на споживчому ринку у квітні 2025 року порівняно із березнем 2025 року становила 0,7%, з початку року — 4,3%. Базова інфляція у квітні 2025 року порівняно із березнем 2025 року становила 0,4%, з початку року — 3,9%», — йдеться в повідомленні.
Водночас, за даними Держстату, споживчі ціни рік до року зросли на 15,1%, тоді як місяць тому цей показник дорівнював 14,6%.
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На споживчому ринку у квітні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. У річному вимірі цей показник сягнув 19,8%. Найбільше за місяць подорожчали свинина та фрукти — на 7,9%. На 3,6−0,8% зросли ціни на м’ясо птиці, цукор, яловичину, рибу та продукти з риби, хліб, сало, макаронні вироби, овочі, безалкогольні напої. Водночас на 2,5−0,2% подешевшали яйця, рис і масло. При цьому річний показник зростання цін на яйця залишається найбільшим серед усіх груп товарів — 74,6%.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,2%.
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Ціни на транспорт знизилися на 0,3% переважно через здешевлення палива та мастил на 2,2%. Водночас на 0,9% та 0,8% подорожчав проїзд в автомобільному та залізничному пасажирському транспорті.
За матеріалами:
Укрінформ
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