НБУ назвав ключові ризики для інфляційної динаміки та економічного розвитку — Finance.ua
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НБУ назвав ключові ризики для інфляційної динаміки та економічного розвитку

Казна та Політика
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НБУ назвав ключові ризики для інфляційної динаміки та економічного розвитку
НБУ назвав ключові ризики для інфляційної динаміки та економічного розвитку
Російська агресія і надалі загрожує довгостроковим зниженням економічного потенціалу країни, зокрема через втрати людей, територій і виробництв. Швидкість повернення економіки до нормальних умов функціонування залежатиме від характеру й тривалості бойових дій.
Про це пише НБУ.
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Основні ризики, спричинені російською агресією, залишаються незмінними:
  • виникнення додаткових бюджетних потреб, передусім для підтримання обороноздатності;
  • подальше пошкодження інфраструктури, передусім енергетичної, що обмежуватиме економічну активність і тиснутиме на ціни з боку собівартості виробництва продукції;
  • поглиблення негативних міграційних тенденцій та подальше розширення дефіциту робочої сили на внутрішньому ринку праці, що дедалі сильніше обмежуватиме довгостроковий потенціал економіки.
Ці ризики додатково посилюються через зростання геополітичної невизначеності та активізацію деглобалізації, у тому числі внаслідок стрімкого загострення торговельних протистоянь у світі. Якщо зазначені процеси будуть тривалими, матимуть тенденцію до подальшого наростання та супроводжуватимуться стрімкою політичною поляризацією країн, зовнішнє середовище може бути менш сприятливим, ніж передбачено поточним макропрогнозом. Це може загрожувати суттєвішим і тривалішим, ніж очікується, послабленням світової економіки й зовнішнього попиту, а також змінами в ритмічності міжнародного фінансування.
Водночас торговельно-політичні протистояння залежно від їхнього характеру та масштабу можуть надати українській економіці й певні переваги. Йдеться, зокрема, про можливе зниження цін на енергоресурси на тлі охолодження світової економіки, збільшення попиту на українські метали й оборонні технології в умовах зростання напруженості між країнами, а також активніше використання транспортного та інвестиційного потенціалу України з огляду на можливу перебудову логістичних і виробничих ланцюгів.
Додатковим компенсатором може бути й високий рівень адаптивності українського бізнесу, що має сприяти переспрямуванню експорту на доступніші ринки.
Зберігається і ймовірність реалізації низки інших позитивних сценаріїв. Вони пов’язані передусім із посиленням фінансової підтримки партнерів (зокрема за рахунок використання основної суми знерухомлених російських активів) та зусиль міжнародної спільноти із забезпечення справедливого й тривалого миру для України.
Можливим є також подальше пришвидшення євроінтеграційних процесів та відбудови інфраструктури, у тому числі енергетичної.
За матеріалами:
Finance.ua
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