До 70 тисяч гривень на авто і безкоштовне страхування: деталі нової програми Сьогодні 13:00 — Казна та Політика

До 70 тисяч гривень на авто і безкоштовне страхування: деталі нової програми

Міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила, що до кінця 2025 року в Україні запрацює програма відшкодування витрат ветеранам на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ).

З 2026 року — компенсація за переобладнання транспортних засобів.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«По переобладнанню авто: ми в цьому році приймемо необхідні нормативно-правові акти, а запрацює вона з наступного року. Проектом акту передбачається відшкодування понесених витрат за переобладнаний власний транспортний засіб у розмірі не більше 70 тис грн. Ця програма стосується людей, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни», — зазначила Калмикова.

За її словами, учасники програми повинні мати дозвіл на керування транспортним засобом.

«Тобто, навіть якщо ти мав водійські права до отримання інвалідності, то для участі в програмі необхідно буде підтвердити, що ти тепер маєш право користуватися автомобілем. Тут дуже важлива безпека самої людини і безпека на дорозі», — підкреслила міністр.

На кого розрахована програма

Вона додала, що програма переобладнання розрахована на кілька тисяч осіб протягом усього періоду дії.

Щодо відшкодування ОСЦПВ, Калмикова повідомила, що ця ініціатива стартує ще у 2025 році. «Зараз, власне, будуємо цифровий механізм, тому що ми хочемо, щоб це було зручно, через один клік в „Дії“. Ветерану, як і учаснику бойових дій, так і особі з інвалідністю внаслідок війни буде надаватися 50% знижки при купівлі полісів автострахування, а ще 50% буде компенсовувати держава. Тобто для ветерана автоцивілка буде безкоштовною. Але будуть деякі обмеження, зокрема, що ця програма діятиме для авто, які мають об’єм двигуна до 2,5 літрів», — пояснила вона.

Читайте також Ветерани можуть отримати кошти на розвиток бізнесу

На реалізацію програми в 2025 році в бюджеті передбачено близько 260 млн грн, що розраховано на основі даних Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ).

«Коли запрацює відшкодування, то ще будемо дивитись та оцінювати запит, тому що динаміка на наступний рік може бути зовсім інша. Люди побачать, що держава дійсно відшкодовує і будуть більш активно купувати поліс страхування», — додала Калмикова.

$30 тис.на розвиток бізнесу. Раніше йшлося , ветерани та ветеранки мають змогу безкоштовно долучитися до навчальної програми з підприємництва та отримати дона розвиток бізнесу.

Про програму

У відомстві зазначають, ініціатива реалізується Universe Group, Genesis for Ukraine та Бізнес-школою УКУ. Взяти участь у програмі можуть ветерани і ветеранки разом з партнерами, які мають бізнес-ідею, або власники діючого бізнесу, що планують масштабування.

Учасники програми отримають навчальні модулі від УКУ та Universe Group, наставництво від підприємців і топменеджерів, нетворкінг та обмін досвідом з ветеранськими бізнесами, а також доступ до курсів Бізнес-школи УКУ.

За результатами пітчингу бізнес-проєктів три команди отримають гранти на розвиток справи:

$30 000 — за перше місце;

по $10 000 — за друге і третє місця.

Також Кабінет Міністрів удосконалив умови оплати праці фахівців, які супроводжують ветеранів війни та демобілізованих осіб. Тепер мінімальна зарплата таких працівників становитиме 25 000 грн, включно з надбавками та преміями.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.