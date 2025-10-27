На кордоні з Румунією обмежили рух на майже на місяць — причини
Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на кордоні з Україною — у звʼязку з ремонтом мосту через р. Тиса.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
За інформацією від МЗС Румунії, повідомляється про продовження запровадження обмежень дорожнього руху у пункті пропуску «Солотвино — Сігету Мармацієй».
Обмеження руху пов’язані з продовженням робіт на мосту через р. Тиса, який знаходиться між зазначеними пунктами пропуску.
Як зазначає румунська сторона, автомобільний рух буде закритий для проведення ремонтних робіт інфраструктури мосту з 27 жовтня, терміном на 33 дні у проміжок часу з 9:00 по 15:30 год.
У цей період пішохідний доступ здійснюватиметься у звичайному режимі.
«Просимо зацікавлених осіб взяти до уваги дану інформацію та при потребі перетину кордону скористатися іншими пунктами пропуску» — пишуть там.
