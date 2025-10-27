На кордоні з Румунією обмежили рух на майже на місяць — причини Сьогодні 16:33 — Казна та Політика

На кордоні з Румунією обмежили рух на майже на місяць — причини

Румунія продовжила обмеження дорожнього руху на кордоні з Україною — у звʼязку з ремонтом мосту через р. Тиса.

За інформацією від МЗС Румунії, повідомляється про продовження запровадження обмежень дорожнього руху у пункті пропуску «Солотвино — Сігету Мармацієй».

Читайте також Митниця фіксує зростання у 1,6 рази імпорту нафтопродуктів напряму від виробників

Обмеження руху пов’язані з продовженням робіт на мосту через р. Тиса, який знаходиться між зазначеними пунктами пропуску.

Як зазначає румунська сторона, автомобільний рух буде закритий для проведення ремонтних робіт інфраструктури мосту з 27 жовтня, терміном на 33 дні у проміжок часу з 9:00 по 15:30 год.

У цей період пішохідний доступ здійснюватиметься у звичайному режимі.

Читайте також Митниця припиняє перевірки бізнесу з низьким ризиком: кого це стосується

«Просимо зацікавлених осіб взяти до уваги дану інформацію та при потребі перетину кордону скористатися іншими пунктами пропуску» — пишуть там.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.