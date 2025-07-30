Митниця припиняє перевірки бізнесу з низьким ризиком: кого це стосується — Finance.ua

Митниця припиняє перевірки бізнесу з низьким ризиком: кого це стосується Сьогодні 09:44

Митниця припиняє перевірки бізнесу з низьким ризиком: кого це стосується

Державна митна служба України (ДМС) не проводитиме документальні перевірки суб’єктів господарювання, які мають статус авторизованих економічних операторів (АЕО) та підприємств із незначним ступенем ризику, за винятком тих, що здійснюють діяльність, пов’язану з обігом підакцизних товарів.

Про це повідомила в.о. начальника управління проведення митного аудиту Тернопільської митниці Галина Борук на брифінгу.

«Мораторій триватиме, ймовірно, до року й охоплюватиме лише підприємства з низьким рівнем ризику та авторизованих економічних операторів», — повідомила Борук.

За її словами, рішення РНБО у сфері митного контролю означає заборону на планові та позапланові перевірки, якщо відсутні чіткі підстави для втручання.

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Борук наголосила, що митні органи позбавлені права здійснювати перевірки таких суб’єктів господарювання без попереднього погодження з вищим керівництвом або без підстав, заснованих на ризик орієнтованому підходу, проте перевірки залишаються дозволеними для компаній, які займаються товарами підвищеного ризику — підакцизними (алкоголь, тютюн, паливо) чи подвійного призначення.

Рішення передбачає також перевірку чинних кримінальних проваджень, відкритих проти бізнесу, включаючи ті, що стосуються і митних правопорушень.

Борук додала, що ДМС буде невідкладно вживати організаційні і практичні заходи щодо підвищення ефективності реалізації механізмів митного контролю. Зокрема, це стосується вдосконалення методики застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення доцільності перевірок суб’єктів господарської діяльності з метою спрямування заходів контролю на ділянки з високим рівнем ризику порушень митного законодавства або контрабанди та розроблення й реалізацію на плановій основі комплексу заходів, спрямованих на впровадження системи управління ризиками в митній сфері.

Згідно з інформацією на сайті ДМС , станом на 29 липня статус АЕО отримали 100 підприємств.

Наявність авторизації АЕО у компанії дає змогу скористатися всіма перевагами АЕО та полегшить доступ до спрощень, передбачених Митним кодексом та Конвенцією про процедуру спільного транзиту. Зокрема, до них належать зниження рівня ризику до переміщуваних товарів, першочерговість виконання митних формальностей і випуск товарів за місцезнаходженням підприємства.

Як повідомлялось, 22 липня президент України Володимир Зеленський видав указ № 538/2025, яким увів у дію рішення РНБО про запровадження мораторію на перевірки бізнесу з боку правоохоронних, митних, податкових та інших контролюючих органів.

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