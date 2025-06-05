Гринчук розповіла, що таке циркулярна економіка — Finance.ua

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Гринчук розповіла, що таке циркулярна економіка

Казна та Політика
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Гринчук розповіла, що таке циркулярна економіка
Гринчук розповіла, що таке циркулярна економіка
Міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук наголосила, що для України циркулярна економіка — це не лише екологічний напрямок, а фундамент масштабного післявоєнного відновлення.
Про це повідомляє Міндовкілля.
«Не чекаючи завершення війни, Україна вже вибудовує нову модель економіки — зелену, цифрову, ресурсоефективну та інтегровану в ЄС. Але ми не маємо десятиліть для змін — маємо діяти вже. В країні понад 6 мільйонів тонн відходів руйнації та більше 2,5 мільйона пошкоджених або зруйнованих будинків»,
заявила Світлана Гринчук.

Україна вже впроваджує циркулярну модель, де відходи руйнації розглядаються як ресурс для будівництва, промисловості та ландшафтного дизайну.
Досягнення та міжнародна співпраця:
  • З 2022 року ПРООН в Україні розчистила 600 000 тонн завалів у шести областях, створено три станції з переробки у Бучі, Чернігові та Миколаєві.
  • Підписано угоди з JICA (Японія) на реалізацію проектів переробки відходів.
  • У Вінниці спільно з німецькою компанією ALBA готують до запуску сучасний завод переробки.
  • За підтримки UNEP, Neo-Eco Ukraine, Ukraine Shelter Cluster реалізуються програми рециклінгу в 9 східних областях, Київській, Миколаївській областях та Кривому Розі.
Світлана Гринчук також акцентувала на потребі в подальшій технічній, науковій та фінансовій підтримці з боку міжнародних партнерів. Україна зацікавлена в створенні стратегій подолання довгострокових екологічних наслідків війни.
За матеріалами:
Finance.ua
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