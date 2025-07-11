Еврокомиссия анонсировала четвертый транш более чем в 3 миллиарда евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еврокомиссия анонсировала четвертый транш более чем в 3 миллиарда евро

Казна и Политика
10
Еврокомиссия анонсировала четвертый транш более чем в 3 миллиарда евро
Еврокомиссия анонсировала четвертый транш более чем в 3 миллиарда евро
Европейская комиссия определила размер четвертого регулярного транша по первой базовой компоненте программы Ukraine Facility. В этот раз Украина получит 3,05 миллиарда евро, что меньше, чем в предыдущих выплатах. Ожидается, что транш поступит в августе.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

Какими были выплаты раньше

Первый регулярный транш, поступивший в августе прошлого года, составил 4,2 млрд евро, из которых 1,5 млрд в форме гранта.
В декабре Украина получила второй транш на сумму 4,1 млрд евро (из которых грант 1,5 млрд).
Читайте также
Третий транш, поступивший в апреле этого года, составил уже 3,5 миллиарда евро, из которых всего 400 миллионов были грантами.

Планы по выплатам на 2025 год

Министерство финансов Украины ранее сообщало, что в 2025 году в рамках программы Ukraine Facility ожидается поступление около 12,5 миллиарда евро. Из них 1,5 миллиарда — это грантовая помощь.
По обновленному прогнозу МВФ, в 2025 году ожидаемое финансирование по этой программе должно составить $12,9 миллиарда.
Читайте также
В то же время, согласно условиям программы Ukraine Facility, объем траншей привязан к выполнению Украиной ключевых индикаторов.
В начале июня этого года министр финансов Сергей Марченко обратился к народным депутатам с просьбой своевременно принимать законы в рамках взятых Украиной обязательств перед международными партнерами.
«Мы уже потеряли за первый квартал 1,2 млрд евро. Из них 500 млн — это грантовые средства, потеряли из-за непроголосованных законов и обязательств по Ukraine Facility», — констатировал тогда Марченко.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems