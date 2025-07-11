Еврокомиссия анонсировала четвертый транш более чем в 3 миллиарда евро — Finance.ua

Еврокомиссия анонсировала четвертый транш более чем в 3 миллиарда евро Сегодня 20:01 — Казна и Политика

Еврокомиссия анонсировала четвертый транш более чем в 3 миллиарда евро

Европейская комиссия определила размер четвертого регулярного транша по первой базовой компоненте программы Ukraine Facility. В этот раз Украина получит 3,05 миллиарда евро, что меньше, чем в предыдущих выплатах. Ожидается, что транш поступит в августе.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии.

Какими были выплаты раньше

Первый регулярный транш, поступивший в августе прошлого года, составил 4,2 млрд евро, из которых 1,5 млрд в форме гранта.

В декабре Украина получила второй транш на сумму 4,1 млрд евро (из которых грант 1,5 млрд).

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Третий транш, поступивший в апреле этого года, составил уже 3,5 миллиарда евро, из которых всего 400 миллионов были грантами.

Планы по выплатам на 2025 год

Министерство финансов Украины ранее сообщало, что в 2025 году в рамках программы Ukraine Facility ожидается поступление около 12,5 миллиарда евро. Из них 1,5 миллиарда — это грантовая помощь.

По обновленному прогнозу МВФ, в 2025 году ожидаемое финансирование по этой программе должно составить $12,9 миллиарда.

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В то же время, согласно условиям программы Ukraine Facility, объем траншей привязан к выполнению Украиной ключевых индикаторов.

В начале июня этого года министр финансов Сергей Марченко обратился к народным депутатам с просьбой своевременно принимать законы в рамках взятых Украиной обязательств перед международными партнерами.

«Мы уже потеряли за первый квартал 1,2 млрд евро. Из них 500 млн — это грантовые средства, потеряли из-за непроголосованных законов и обязательств по Ukraine Facility», — констатировал тогда Марченко.

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