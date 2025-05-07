Украина уже использовала из фонда Ukraine Facility более 400 миллионов евро — Finance.ua
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Украина уже использовала из фонда Ukraine Facility более 400 миллионов евро

Казна и Политика
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Украина уже использовала из фонда Ukraine Facility более 400 миллионов евро
Украина уже использовала из фонда Ukraine Facility более 400 миллионов евро
Украина направила более 400 млн евро из фонда Ukraine Facility на поддержку образования, медицины и пострадавших от войны.
Об этом сообщила Государственная аудиторская служба Украины.
«В рамках европейской макрофинансовой помощи Ukraine Facility более 400 млн евро уже направлено на поддержку образовательных программ, сферы здравоохранения и социальной защиты внутренне перемещенных лиц, ветеранов и семей погибших воинов Вооруженных Сил Украины», — говорится в сообщении.
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По словам главы Госаудитслужбы Аллы Басалаевой, значительная часть европейских средств направлена ​​в регионы и до 2027 года, пока будет действовать программа Ukraine Facility, эта сумма будет расти.
Она также призвала руководителей местных общин ответственно следить за тем, чтобы европейские деньги на местах использовались по целевому назначению и исключительно на заявленные проекты. Ведь в случае нарушений, злоупотреблений или мошенничества Госаудитслужба будет информировать об этом европейских партнеров.
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По словам Басалаевой, средства Ukraine Facility подлежат строгой системе контроля и отчетности, поэтому аудиторы будут тщательно проверять все финансовые отчеты на предмет достоверности и соответствия заявленных расходов фактическим.
Как сообщалось, Госаудитслужба осуществляет государственный финансовый контроль расходов, предусмотренных на выполнение Ukraine Facility. Также на Госаудитслужбу возложено осуществление функций Службы координации по борьбе с мошенничеством (AFCOS), которая будет информировать соответствующие органы ЕС о возможных нарушениях при реализации проектов в рамках финансовой помощи Ukraine Facility.
По материалам:
Укрінформ
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