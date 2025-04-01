Украина получила новый транш от ЕС в рамках программы Ukraine Facility — Finance.ua
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Украина получила новый транш от ЕС в рамках программы Ukraine Facility

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Украина получила новый транш от ЕС в рамках программы Ukraine Facility
Украина получила новый транш от ЕС в рамках программы Ukraine Facility
Сегодня Украина получила очередной транш в размере 3,5 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility. Это первый транш финансовой поддержки, который Украина получила в 2025 году.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.
Транш стал возможен благодаря выполнению 13 индикаторов, предусмотренных Планом Украины на четвертый квартал 2024 года.
«Из полученных 3,5 млрд евро: 3,1 млрд — льготные кредиты и 400 млн — грантовые средства. Это значительная поддержка со стороны наших европейских партнеров и подтверждение правильного курса реформ. Выделенные средства направляются на покрытие государственных расходов. Мы будем и дальше внедрять необходимые изменения в рамках программы Ukraine Facility для гармонизации с европейскими стандартами и интеграции Украины в экономическое пространство ЕС», — подчеркнула Первая вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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Министерство экономики Украины как национальный координатор программы продолжает обеспечивать мониторинг выполнения Плана Украины и подготовку регулярной отчетности для Европейской Комиссии.

Справка Finance.ua:

  • Ukraine Facility — это программа финансовой поддержки Украины со стороны европейских партнеров, рассчитанная до 2027 года и предусматривающая направление 50 млрд евро на финансирование государственного бюджета и стимулирование инвестиций.
  • В 2024 году в рамках инициативы Ukraine Facility государственный бюджет получил более 16 млрд евро. Это самый большой объем западной поддержки, который составил 40% внешнего финансирования страны за 2024 год.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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