ЕС запускает программу Ukraine2EU для поддержки Украины на пути к членству — Finance.ua

ЕС запускает программу Ukraine2EU для поддержки Украины на пути к членству Сегодня 12:45 — Казна и Политика

ЕС запускает программу Ukraine2EU для поддержки Украины на пути к членству

Европейский Союз официально запускает программу Ukraine2EU, чтобы поддержать Украину на пути членства в ЕС.

Об этом сообщили в Офисе вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной.

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Программа Ukraine2EU, как сообщается, — ключевая программа ЕС, направленная на поддержку Украины в процессе подготовки к вступлению и членству в ЕС. Программа инициирована ЕС, Литвой и Данией, к которым присоединилась Швеция.

«Ukraine2EU будет оказывать целевую помощь Украине на важном этапе ее пути к членству в ЕС», — сообщили в программе.

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Правительство Украины, как отметили в Офисе Стефанишиной, «активно работает над введением масштабных трансформаций для гармонизации национального законодательства со стандартами и нормами ЕС».

«Активно сотрудничая с украинскими властями и гражданским обществом, Программа Ukraine2EU будет поддерживать Украину на всех этапах подготовки к членству в ЕС, оставаясь гибкой и адаптивной в соответствии с потребностями страны», — указали в Офисе.

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УНН По материалам:

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