Шесть стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС — Politico
Страны Северной Европы призывают Европейский Союз предоставить конкретные предложения по продвижению процесса вступления Украины.
Об этом сообщило издание Politico.
В совместном письме ведущие дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель предоставить «конкретные предложения по поводу того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины в ЕС».
«Подтверждая полную и однозначную приверженность перспективе членства Украины в ЕС, мы призываем к ускорению процесса вступления. Пришло время для амбициозных и эффективных решений в этом направлении», — говорится в совместном заявлении.
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Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен публично предположила, что Украина может присоединиться к блоку до 2030 года. В свою очередь подписанты хотят принять меры, чтобы убедиться, что это действительно произойдет.
«Украина продемонстрировала значительный прогресс в реформах — теперь пора мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине сделать это», — говорится в письме.
Также там отмечается, что процесс расширения должен быть «предсказуемым и основываться на собственных преимуществах», а «двусторонние вопросы, противоречащие общим стратегическим интересам Союза, не должны использоваться для блокирования прогресса, а должны решаться путем добросовестного диалога».
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