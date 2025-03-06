Совет ЕС согласовал новые правила пересечения границы Евросоюза, которые будут касаться и украинцев — Finance.ua

Совет ЕС согласовал новые правила пересечения границы Евросоюза, которые будут касаться и украинцев Сегодня 13:01 — Личные финансы

Совет ЕС согласовал новые правила пересечения границы Евросоюза, которые будут касаться и украинцев

Совет ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел утвердил позиционный документ (general approach) о постепенном запуске новой цифровой системы управления границами Entry/exit system (EES), которая будет собирать биометрические данные граждан третьих стран, въезжающих в ЕС.

Об этом сообщает «Европейская правда».

Совет ЕС 5 марта достиг общей позиции относительно нового Регламента ЕС, который должен ввести в силу новую цифровую пограничную систему Entry/exit system (EES) для регистрации биометрических данных (отпечатки пальцев или фото) лиц, пересекающих внешние границы ЕС с целью краткосрочного пребывания.

«Рад, что во время польского председательства в Совете ЕС, занимающемся вопросами безопасности, удалось добиться столь значительного прогресса в контроле и защите наших внешних границ. Принятое решение является, с одной стороны, гибким, а с другой — гарантирует безопасность миграционных передвижений», — заявил министр внутренних дел и администрации Польши Томаш Симоняк на пресс-конференции.

В утвержденном документе нет упоминания о четкой дате старта внедрения обязательного сбора биометрических данных путешественников на границах ЕС, тем не менее источники в Брюсселе утверждают, что это должна быть осень , а точнее октябрь 2025 года.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Брюннер не подтвердил данные о старте работы Entry/exit system в октябре или, по крайней мере, осенью, но и не опроверг их.

Читайте также Как украинцы будут ездить в страны ЕС в 2024 году: как формировать разрешение ETIAS

«Октябрь — это тоже осень, а не весна», — пошутил он.

«Лучше пока не говорить о конкретных датах. Но могу сказать, что мы должны убедиться, что у нас не будет никаких задержек… Мы должны быть быстрыми, потому что нам важно знать, благодаря указанной системе, кто сейчас находится в Европейском Союзе, с какой целью, на какое время и где. Это действительно важно, и это то, над чем мы работаем», — добавил Магнус Брюннер.

В свою очередь Томаш Симоняк, отвечая на вопрос о последствиях введения системы въезда-выезда на польско-украинской границе, заявил, что «пребывает в контакте с украинскими партнерами».

Читайте также: Кто и как может выехать за границу в 2025 году

«Ситуация на польско-украинской границе выглядит следующим образом: количество людей, пытающихся пересечь границу в обоих направлениях, примерно одинаковое. Поэтому мы не прогнозируем каких-либо серьезных специфических проблем, как технических, так и относительно четкого управления на внешней границе Европейского Союза», — рассказал польский министр.

«Временной горизонт, упомянутый Комиссией, достаточен для того, чтобы мы могли объяснить все нашим украинским партнерам. Я не ожидаю, что это будет критическим моментом», — заверил Томаш Симоняк.

Следует отметить, что после утверждения в Совете ЕС Регламент об Entry/exit system должен быть вынесен на обсуждение и голосование в Европейском парламенте.

Справка Finance.ua:

генеральный директорат Европейского Союза по миграции и внутренним делам подтвердил, что внедрение Европейской системы информации и авторизации путешествий (ETIAS) будет постепенным, будет состоять из переходного и льготного периодов;

как пояснил Генеральный директорат, как только ETIAS будет запущен, будет шестимесячный переходный период, в течение которого путешественники должны подать заявку на разрешение на поездку;

в течение этого переходного периода путешественникам все равно будет разрешен въезд в ЕС, даже если они не подали заявку на получение разрешения на поездку ETIAS, при условии, что они отвечают другим требованиям по въезду. После запуска ETIAS наступит переходный период не менее 6 месяцев. Это означает, что для путешествий в течение этого времени путешественники уже должны подать заявку на получение разрешения на поездку ETIAS, но не имеющим его не будет отказано во въезде, если они выполнят все другие условия въезда.

Європейська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.