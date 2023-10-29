Как украинцы будут ездить в страны ЕС в 2024 году: как формировать разрешение ETIAS — Finance.ua

Как украинцы будут ездить в страны ЕС в 2024 году: как формировать разрешение ETIAS Сегодня 10:00

Как украинцы будут ездить в страны ЕС в 2024 году: как формировать разрешение ETIAS

Для украинцев с 2024 года будут введены изменения в правилах пересечения границы со странами ЕС. Следует оформить разрешение ETIAS. Въезд в ЕС для украинцев станет платным.

Речь идет о запуске новой автоматизированной системы въезда-выезда в/из ЕС (EES) для Великобритании и остальных 60 стран, не входящих в состав ЕС. В их числе и Украина.

После активизации новой системы все путешественники будут самостоятельно сканировать свои паспорта и проездные документы, когда будут пересекать внешнюю границу ЕС. В то же время это правило не будет распространяться на законных резидентов или владельцев долгосрочных виз.

Система зарегистрирует имя путешественника, его биометрические данные, дату и место въезда и выезда. Сканирование лица и данные отпечатков пальцев будут храниться в электронной базе в течение трех лет после каждой поездки.

Разрешение ETIAS — это разрешение на въезд в ЕС для граждан стран, с которыми действует безвизовый режим. Он привязан к загранпаспорту человека и действует три года или до истечения срока действия паспорта. Если человек получает новый загранпаспорт, то нужно будет получить и новое разрешение ETIAS.

ETIAS предоставляет разрешение на въезд:

• во все страны ЕС, кроме Кипра и Ирландии;

• в четыре страны Шенгенской зоны, не входящие в ЕС: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

С разрешением ETIAS можно въезжать на территорию вышеуказанных стран Европы любое количество раз. Однако находиться в ЕС можно в общей сложности 90 дней в течение любого 180-дневного периода.

Оформить специальное разрешение ETIAS граждане Украины смогут за 7 евро.

Заявку на разрешение на въезд ETIAS необходимо подать до того, как вы приобретете билет на транспорт в ЕС, или забронируете жилье. Заявка на ETIAS может рассматриваться от 4 до в отдельных случаях 30 дней.

Как подать заявку и оформить разрешение ETIAS

Заметим, что сейчас заявки на оформление ETIAS еще не принимаются. С 2024 года для получения разрешения на въезд в ЕС можно будет заполнить анкету на официальном веб-ресурсе ETIAS или через мобильное приложение ETIAS.

Чтобы подать заявку на ETIAS, нужно будет иметь биометрический загранпаспорт. Владельцам обычных загранпаспортов придется (как и сейчас) получать визу.

После того, как заявка на разрешение ETIAS будет подана, вам придет электронное письмо-подтверждение подачи заявки. Там будет указан ваш уникальный номер заявки, который нужно будет сохранить для дальнейшего использования.

После завершения обработки заявки, вам придет еще одно электронное письмо с уведомлением о результате рассмотрения.

Если вы получите разрешение ETIAS, убедитесь, что ваши имя, номер паспорта и другая информация правильные. Ведь в случае какой-то ошибки вам не разрешат пересечь границу.

Если заявление на разрешение ETIAS будет отклонено, в электронном письме будут указаны причины решения. Там будет также информация о том, как подать апелляцию, будут указаны реквизиты компетентного органа и соответствующий срок для подачи апелляции.

Кому не нужно оформлять ETIAS

Перед путешествием в ЕС оформлять разрешение ETIAS не нужно гражданам, у которых оформлена Шенгенская виза, и иностранцам с долгосрочной визой, выданной одним из государств-членов Евросоюза.

«Жить на Проценты» возвращается: поговорим о недвижимости и фондовом рынке. На конференции мы раскроем все секреты успешного инвестирования и представим конкретные примеры того, как другие люди уже заработали на своих инвестициях. Без премудрых профессиональных терминов, простыми словами и на практических примерах наши эксперты покажут, как использовать возможности начинающим, не переплачивая за «опыт»!

uamedia По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.