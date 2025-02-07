Когда Украина откроет переговоры по кластерам о вступлении в ЕС — Finance.ua

Когда Украина откроет переговоры по кластерам о вступлении в ЕС Сегодня 14:00

Когда Украина откроет переговоры по кластерам о вступлении в ЕС

Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС по первому кластеру в апреле. Но для этого необходим консенсус среди членов Европейского Союза.

Об этом сообщает вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина на конференции «Вступление Украины в ЕС: формирование трансформационной повестки дня».

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Она объяснила, что для начала Украине предстоит предоставить дорожные карты, в свою очередь Европейский Союз должен их запросить.

Стефанишина отметила, что для этого шага должен быть консенсус в ЕС, но Венгрия не спешит принимать это решение. В правительстве Украины надеются, что на этой или следующей неделе соответствующее решение будет принято.

«Если Украина предоставит эти дорожные карты, соответственно, на апрель мы можем открыть переговоры по первому кластеру, и так же на июнь мы будем готовы по еще двум кластерам открыть переговоры, и, соответственно, при датском председательстве (в ЕС, состоится во второй половине 2025 года, — ред.), также можем открыть еще три кластера. То есть все», — заявила министр.

Напомним, что в феврале 2022 года через несколько дней после начала полномасштабного вторжения рф Украина официально подала заявление на вступление в ЕС. Затем ЕС предоставил Украине статус кандидата на вступление, а в декабре 2023 года официально разрешил открыть переговоры о вступлении.

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Украина продолжает выполнять рекомендации Брюсселя по интеграции в европейскую систему. По словам спикера ВРУ Руслана Стефанчука, парламент планирует принимать законы по евроинтеграции в ускоренном режиме.

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