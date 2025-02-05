Личные переводы из ЕС достигли рекордного оттока в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Личные переводы из ЕС достигли рекордного оттока в 2023 году (инфографика) Сегодня 20:05

Личные переводы из ЕС достигли рекордного оттока в 2023 году (инфографика)

В 2023 году отток личных трансфертов из ЕС (деньги, отправленные домохозяйствами-резидентами ЕС домохозяйствам-нерезидентам) достиг рекордного уровня в 50,9 млрд евро, что на 8% больше, чем в 2022 году (47 млрд евро).

Наибольшая доля этих оттоков приходится на Азию (за исключением Ближнего и Среднего Востока), на которую приходится 21% (10,7 млрд евро) от общего оттока из ЕС, за ней следуют европейские страны, не входящие, также с 21% (10,6 млрд евро) и Северная Африка с 20%.

Поступления личных переводов в ЕС

Напротив, поступления личных переводов в ЕС лишь незначительно выросли с 2014 года, с 11,6 млрд евро до 13,9 млрд евро в 2023 году, что привело к отрицательному сальдо в 37,0 млрд евро для ЕС с остальным миром.

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На европейские страны, не входящие в ЕС, приходится 50% общих поступлений в ЕС (6,8 млрд евро), тогда как вторым основным источником личных переводов в ЕС была Северная Америка с 21% (2,9 млрд евро). Центральная и Южная Африка внесла 8% (1,2 миллиарда евро), за которой следует Южная Америка также с 8% (1,0 миллиарда евро).

Справка Finance.ua:

Лимиты на карточные переводы с 1 февраля. Напомним, 10 декабря 2024 года ряд крупнейших украинских банков подписал общий меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг». Подписанный меморандум предусматривает постепенное усиление ограничений проведения исходных переводов. При этом клиентов делят на 3 группы риска: низкий риск, средний риск и высокий риск.

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