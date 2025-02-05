Личные переводы из ЕС достигли рекордного оттока в 2023 году (инфографика) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Личные переводы из ЕС достигли рекордного оттока в 2023 году (инфографика)

15
Личные переводы из ЕС достигли рекордного оттока в 2023 году (инфографика)
Личные переводы из ЕС достигли рекордного оттока в 2023 году (инфографика)
В 2023 году отток личных трансфертов из ЕС (деньги, отправленные домохозяйствами-резидентами ЕС домохозяйствам-нерезидентам) достиг рекордного уровня в 50,9 млрд евро, что на 8% больше, чем в 2022 году (47 млрд евро).
Об этом говорится в данных Евростата о персональных трансфертах и ​​вознаграждении работников.
Наибольшая доля этих оттоков приходится на Азию (за исключением Ближнего и Среднего Востока), на которую приходится 21% (10,7 млрд евро) от общего оттока из ЕС, за ней следуют европейские страны, не входящие, также с 21% (10,6 млрд евро) и Северная Африка с 20%.
Личные переводы из ЕС достигли рекордного оттока в 2023 году (инфографика)

Поступления личных переводов в ЕС

Напротив, поступления личных переводов в ЕС лишь незначительно выросли с 2014 года, с 11,6 млрд евро до 13,9 млрд евро в 2023 году, что привело к отрицательному сальдо в 37,0 млрд евро для ЕС с остальным миром.

Платежные карты банков

На европейские страны, не входящие в ЕС, приходится 50% общих поступлений в ЕС (6,8 млрд евро), тогда как вторым основным источником личных переводов в ЕС была Северная Америка с 21% (2,9 млрд евро). Центральная и Южная Африка внесла 8% (1,2 миллиарда евро), за которой следует Южная Америка также с 8% (1,0 миллиарда евро).
Личные переводы из ЕС достигли рекордного оттока в 2023 году (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Лимиты на карточные переводы с 1 февраля. Напомним, 10 декабря 2024 года ряд крупнейших украинских банков подписал общий меморандум «Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских услуг». Подписанный меморандум предусматривает постепенное усиление ограничений проведения исходных переводов. При этом клиентов делят на 3 группы риска: низкий риск, средний риск и высокий риск.

Способы, как быстро и выгодно отправить или получить деньги

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.