BMW отзывает более 70 тыс. электрокаров, которые могут терять мощность во время движения — Finance.ua
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BMW отзывает более 70 тыс. электрокаров, которые могут терять мощность во время движения

Технологии&Авто
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BMW отзывает более 70 тыс. электрокаров, которые могут терять мощность во время движения
BMW отзывает более 70 тыс. электрокаров, которые могут терять мощность во время движения
BMW отзывает 70 852 электромобиля, поскольку программное обеспечение их электромотора может отключить высоковольтную систему, повышая риск аварии. В отчете об отзыве отмечается, что ПО может «ошибочно выявлять состояние двойной изоляции».
Об этом рассказывает Carscoops.
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Когда это происходит, высоковольтная система отключается примерно на 15−20 секунд после предупреждающего сообщения.
Это фактически заставляет автомобиль двигаться накатом, но сообщается, что рулевое управление и тормозная система продолжают работать.
BMW узнала об этой проблеме в 2021 году и поначалу считала, что дефект вызывает мусор, который мог попасть в электродвигатели и влиять на их работу.
Однако в то время было очень мало обращений от клиентов, что затрудняло определение причины проблемы.
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После детального изучения проблемы автопроизводитель выяснил первоисточник дефекта и разработал новую версию программного обеспечения. Владельцы могут обновить ее уже начиная с 5 августа.
В общей сложности компания получила 43 гарантийные претензии, связанные с этой проблемой, которая привела к потере тяги на скоростях более 32 км/ч. Данных об авариях или травмах, вызванных проблемой, нет.
По материалам:
Телеканал 24
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