BMW отзывает более 70 тыс. электрокаров, которые могут терять мощность во время движения — Finance.ua

BMW отзывает более 70 тыс. электрокаров, которые могут терять мощность во время движения
BMW отзывает 70 852 электромобиля, поскольку программное обеспечение их электромотора может отключить высоковольтную систему, повышая риск аварии. В отчете об отзыве отмечается, что ПО может «ошибочно выявлять состояние двойной изоляции».
Об этом рассказывает Carscoops.
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Когда это происходит, высоковольтная система отключается примерно на 15−20 секунд после предупреждающего сообщения.
Это фактически заставляет автомобиль двигаться накатом, но сообщается, что рулевое управление и тормозная система продолжают работать.
BMW узнала об этой проблеме в 2021 году и поначалу считала, что дефект вызывает мусор, который мог попасть в электродвигатели и влиять на их работу.
Однако в то время было очень мало обращений от клиентов, что затрудняло определение причины проблемы.
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После детального изучения проблемы автопроизводитель выяснил первоисточник дефекта и разработал новую версию программного обеспечения. Владельцы могут обновить ее уже начиная с 5 августа.
В общей сложности компания получила 43 гарантийные претензии, связанные с этой проблемой, которая привела к потере тяги на скоростях более 32 км/ч. Данных об авариях или травмах, вызванных проблемой, нет.
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