Cadillac отзывает более 40 тысяч электрокаров — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Cadillac отзывает более 40 тысяч электрокаров

Технологии&Авто
14
Cadillac отзывает более 40 тысяч электрокаров
Cadillac отзывает более 40 тысяч электрокаров
Cadillac отзывает более 41 тысячи своих электромобилей Lyriq из-за проблем с большим экраном.
Этот большой 33-дюймовый экран внутри машины может вдруг погаснуть, когда во время езды. Это небезопасно, потому что на экране показывают важную информацию — например скорость, камеру заднего вида и другие вещи, помогающие водителю.
Читайте также
Проблему заметили после того, как владельцы стали жаловаться, и оказалось, что во многих машинах стоит старая версия программы для экрана. Поэтому экран и выключается.
Пока никто не пострадал из-за этого, но чтобы все было безопасно, Cadillac решил отозвать эти машины и обновить программу. Обновить можно без поездок в сервис, а можно и приехать к дилеру, и там все сделают специалисты.
Хотя эта модель очень популярна и Cadillac планирует выпустить более мощную версию в будущем, этот случай показывает, что даже крутые технологии иногда дают сбои, и их нужно быстро исправлять.
По материалам:
MMR
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems