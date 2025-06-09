Cadillac отзывает более 40 тысяч электрокаров — Finance.ua

Cadillac отзывает более 40 тысяч электрокаров Сегодня 05:28 — Технологии&Авто

Cadillac отзывает более 40 тысяч электрокаров

Cadillac отзывает более 41 тысячи своих электромобилей Lyriq из-за проблем с большим экраном.

Этот большой 33-дюймовый экран внутри машины может вдруг погаснуть, когда во время езды. Это небезопасно, потому что на экране показывают важную информацию — например скорость, камеру заднего вида и другие вещи, помогающие водителю.

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Проблему заметили после того, как владельцы стали жаловаться, и оказалось, что во многих машинах стоит старая версия программы для экрана. Поэтому экран и выключается.

Пока никто не пострадал из-за этого, но чтобы все было безопасно, Cadillac решил отозвать эти машины и обновить программу. Обновить можно без поездок в сервис, а можно и приехать к дилеру, и там все сделают специалисты.

Хотя эта модель очень популярна и Cadillac планирует выпустить более мощную версию в будущем, этот случай показывает, что даже крутые технологии иногда дают сбои, и их нужно быстро исправлять.

MMR По материалам:

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