Cadillac ожидает, что в 2025 году каждый третий проданный автомобиль в США будет электромобилем — Finance.ua

Cadillac ожидает, что в 2025 году каждый третий проданный автомобиль в США будет электромобилем Сегодня 22:09 — Технологии&Авто

Cadillac ожидает, что в 2025 году каждый третий проданный автомобиль в США будет электромобилем

Производитель автомобилей класса «люкс» Cadillac ожидает, что примерно каждый третий проданный в США в этом году автомобиль будет полностью электрическим. Компания продолжает расширять свою линейку электромобилей, несмотря на более медленное, чем ожидалось, принятие этих транспортных средств в отрасли.

Об этом сообщает CNBC.

Ожидается, что люксовый бренд предложит пять электромобилей до конца этого года, включая выпущенные недавно Escalade IQ и кроссовер начального уровня Optiq. Они присоединятся к Cadillac Lyriq, за которым позже в этом году последуют трехрядный кроссовер Vistiq и заказной автомобиль Celestiq стоимостью более 300 000 долларов.

«Движение действительно есть. Мы собираемся воспользоваться этим импульсом, и мы не запускаем автомобили для перераспределения бизнеса между двигателями внутреннего сгорания и портфелем электромобилей. Мы делаем это для роста бизнеса», — заявил Брэд Франц, директор по маркетингу Cadillac.

По его словам, автопроизводитель рассчитывает, что электромобили будут составлять от 30% до 35% от общего объема продаж на внутреннем рынке в 2025 году. Это будет заметным ростом по сравнению с 18% продаж в США в 2024 году.

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По данным Cox Automotive, электромобили составили 8,1% из примерно 16 миллионов автомобилей, проданных в прошлом году в США. Это ниже 10%, которых аналитики ожидали в начале года.

Дополнительные электромобили и ожидаемый рост продаж последовали за отказом Cadillac от планов по выпуску исключительно полностью электрических автомобилей до 2030 года. Компания заявила, что отказ от автомобилей, работающих на бензине, будет определяться спросом клиентов, но при этом она по-прежнему будет предлагать полную линейку электромобилей.

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Cadillac — один из нескольких брендов, отказавшихся от планов продавать исключительно электромобили в ближайшие годы, поскольку потребительское принятие этих транспортных средств не произошло так быстро, как ожидалось ранее. Также растет обеспокоенность продажей электромобилей на фоне отсутствия федеральной поддержки этих транспортных средств со стороны администрации президента Дональда Трампа.

Продажи Cadillac в США в прошлом году выросли на 8,8%, в основном за счет более чем утроения продаж модели Lyriq, впервые ставшей доступной потребителям в конце 2022 года.

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Escalade IQ, включая большую версию «L», и Optiq являются важными новыми автомобилями для автопроизводителя, который стремится стать люксовым брендом наиболее продаваемых электромобилей в стране. Optiq производится на одном из заводов GM в Мексике. Франц отказался комментировать, как потенциальные 25% пошлины, которыми Трамп грозится ввести со 2 апреля по Мексике и Канаде, повлияют на продажи автомобилей марки Cadillac.

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