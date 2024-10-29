Рейтинг самых любимых электрокаров среди американцев — Finance.ua

Рейтинг самых любимых электрокаров среди американцев Сегодня 07:20 — Технологии&Авто

Рейтинг самых любимых электрокаров среди американцев

Список публикует Carscoops со ссылкой на статистику продаж Kelley Blue Book в зеленом сегменте американского авторынка за третий квартал 2024 года.

Согласно рейтингу, в первую тройку по объемам продаж за прошедшие три месяца вошли только модели Tesla: Model Y, Model 3 и Cybertruck. Причем последний оказался популярнее кроссовера Ford Mustang Mach-E.

Кто еще вошел в рейтинг

За июль-сентябрь американцы купили 86,8 тысячи Tesla Model Y (-9,1 процента к показателю за третий квартал 2023 года), 58,4 тысячи Model 3 (+9,7 процента) и почти 16,7 тысячи Сybertruck. Электрический пикап обогнал Ford Mustang Mach-E и сместил его на четвертое место в рейтинге: кроссовер выбрали чуть менее 13,4 тысячи человек.

В топ-5 также попала новая Honda Prologue, результат которой — 12,6 тысячи реализованных экземпляров.

Вторая половина рейтинга выглядит следующим образом: на шестом месте Hyundai Ioniq5 (11,59 тысяч штук), на седьмом Chevrolet Equinox EV (9,77 тысяч штук), на восьмом Chevrolet Blazer EV (7,99 тысяч штук), на девятом Rivian R1S (7,24 тысячи штук), а на десятом Cadillac Lyric (7,2 тысячи штук). Причем продажи последнего увеличились на 139,4 процента по сравнению с показателем 2023 года, и это лучший результат по темпам роста в топ-10.

Хуже всего в США продаются:

Mercedes E-Sprinter (всего 30 экземпляров за три месяца),

Genesis G80 (155 штук),

Chevrolet Bolt EV (168 штук)

электрический Porche Macan (219 штук).

Также за три месяца в США не было продано ни одного Mazda MX-30 и BMW i3.

uamotors По материалам:

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