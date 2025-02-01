Норвегия может стать первой страной, где обычные авто полностью заменят электрокары — Finance.ua

Норвегия может стать первой страной, где обычные авто полностью заменят электрокары Сегодня 23:15 — Технологии&Авто

Норвегия может стать первой страной, где обычные авто полностью заменят электрокары, Фото: freepik

Норвегия может стать первой страной в мире, где новые автомобили, работающие на бензиновом и дизельном топливе, будут полностью вытеснены с рынка.

Об этом пишет CNBC.

Читайте также Какие электроавто покупают украинцы (инфографика)

Несмотря на значительные нефтегазовые резервы, Норвегия давно считается мировым лидером по внедрению транспорта, работающего на новых источниках энергии (NEV).

Доля электромобилей растет

Доля электромобилей в совокупной продаже новых автомобилей в этой стране выросла с менее 1% в 2010 году, до 88,9% - в 2024 году.

Как показывают данные, опубликованные Управлением общественных дорог Норвегии, более 96% новых легковых автомобилей, проданных в стране за первые несколько недель этого года, были электрическими.

Такие результаты приближают Норвегию к полному переходу на NEV и к реализации задачи, впервые поставленной законодателями страны в 2017 году.

Политика поддержки электромобилей

Заместитель министра транспорта страны Сесилия Книб Кроглунд в интервью CNBC отметила, что решающую роль в переходе на новые технологии сыграла последовательная политика, направленная на поддержку распространения электромобилей, тогда как другие страны предпочли ввести меры по запрету использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

В Норвегии электромобили не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС), получают льготы по дорожному налогу и налогу на парковку, а также доступ к полосам, выделенным для общественного транспорта.

Читайте также На рынок Германии выйдет новый бренд электроавто

Кроме того, правительство страны инвестировало значительные средства в развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей.

Кроглунд называет эти изменения «новой нормой» для страны с населением 5,5 млн человек.

Министр также отметила важность переноса успеха, достигнутого в распространении легковых NEV, на другие сегменты транспорта.

По словам Коглунд, в 2025 году Норвегия планирует полностью заменить городские автобусы электрическими, а к концу десятилетия довести долю большегрузных NEV до 75%.

Главком По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.