Норвегия может стать первой страной, где обычные авто полностью заменят электрокары — Finance.ua

Норвегия может стать первой страной, где обычные авто полностью заменят электрокары
Норвегия может стать первой страной в мире, где новые автомобили, работающие на бензиновом и дизельном топливе, будут полностью вытеснены с рынка.
Об этом пишет CNBC.
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Несмотря на значительные нефтегазовые резервы, Норвегия давно считается мировым лидером по внедрению транспорта, работающего на новых источниках энергии (NEV).
Доля электромобилей растет
Доля электромобилей в совокупной продаже новых автомобилей в этой стране выросла с менее 1% в 2010 году, до 88,9% - в 2024 году.
Как показывают данные, опубликованные Управлением общественных дорог Норвегии, более 96% новых легковых автомобилей, проданных в стране за первые несколько недель этого года, были электрическими.
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Такие результаты приближают Норвегию к полному переходу на NEV и к реализации задачи, впервые поставленной законодателями страны в 2017 году.
Политика поддержки электромобилей
Заместитель министра транспорта страны Сесилия Книб Кроглунд в интервью CNBC отметила, что решающую роль в переходе на новые технологии сыграла последовательная политика, направленная на поддержку распространения электромобилей, тогда как другие страны предпочли ввести меры по запрету использования автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.
В Норвегии электромобили не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС), получают льготы по дорожному налогу и налогу на парковку, а также доступ к полосам, выделенным для общественного транспорта.
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Кроме того, правительство страны инвестировало значительные средства в развитие инфраструктуры для зарядки электромобилей.
Кроглунд называет эти изменения «новой нормой» для страны с населением 5,5 млн человек.
Министр также отметила важность переноса успеха, достигнутого в распространении легковых NEV, на другие сегменты транспорта.
По словам Коглунд, в 2025 году Норвегия планирует полностью заменить городские автобусы электрическими, а к концу десятилетия довести долю большегрузных NEV до 75%.
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