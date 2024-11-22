Лидеры по импорту: украинцы покупают подержанные электроавто в возрасте до 5 лет (инфографика) — Finance.ua
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Лидеры по импорту: украинцы покупают подержанные электроавто в возрасте до 5 лет (инфографика)

Технологии&Авто
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Лидеры по импорту: украинцы покупают подержанные электроавто в возрасте до 5 лет (инфографика)
Лидеры по импорту: украинцы покупают подержанные электроавто в возрасте до 5 лет (инфографика)
В прошлом месяце украинцы приобрели 4,7 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
В течение октября свою первую регистрацию в Украине прошли более 16,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом.
Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 29% от этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 44%.
Далее следуют:
  • бензиновые авто — 34%;
  • дизельные — 11%;
  • гибридные — 8%;
  • авто с ГБО — 3%.
Лидеры по импорту: украинцы покупают подержанные электроавто в возрасте до 5 лет (инфографика)

Справка Finance.ua:

  • Исследование определило автомобили, которые владельцы хранят по крайней мере на 15 лет дольше всех других автомобилей. iSeeCars проанализировал более 929 000 автомобилей 1981−2009 годов выпуска, проданных с января по сентябрь 2024 года, чтобы определить, какие подержанные автомобили, скорее всего, останутся у своих владельцев.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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