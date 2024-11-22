Лидеры по импорту: украинцы покупают подержанные электроавто в возрасте до 5 лет (инфографика) — Finance.ua

Лидеры по импорту: украинцы покупают подержанные электроавто в возрасте до 5 лет (инфографика) Сегодня 17:00 — Технологии&Авто

Лидеры по импорту: украинцы покупают подержанные электроавто в возрасте до 5 лет (инфографика)

В прошлом месяце украинцы приобрели 4,7 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.

Об этом сообщает Укравтопром.

В течение октября свою первую регистрацию в Украине прошли более 16,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 29% от этого количества.

Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 44%.

Далее следуют:

бензиновые авто — 34%;

дизельные — 11%;

гибридные — 8%;

авто с ГБО — 3%.

Справка Finance.ua:

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