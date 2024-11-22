Лидеры по импорту: украинцы покупают подержанные электроавто в возрасте до 5 лет (инфографика) — Finance.ua

Лидеры по импорту: украинцы покупают подержанные электроавто в возрасте до 5 лет (инфографика)
В прошлом месяце украинцы приобрели 4,7 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет.
Об этом сообщает Укравтопром.
В течение октября свою первую регистрацию в Украине прошли более 16,3 тыс. легковых автомобилей с пробегом.
Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 29% от этого количества.
Наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 44%.
Далее следуют:
- бензиновые авто — 34%;
- дизельные — 11%;
- гибридные — 8%;
- авто с ГБО — 3%.
Справка Finance.ua:
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