ТОП-13 авто, які американські власники зберігають понад 15 років (інфографіка) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-13 авто, які американські власники зберігають понад 15 років (інфографіка)

Технології&Авто
92
ТОП-13 авто, які американські власники зберігають понад 15 років (інфографіка)
ТОП-13 авто, які американські власники зберігають понад 15 років (інфографіка)
Дослідження визначило автомобілі, які власники зберігають принаймні на 15 років довше, ніж усі інші автомобілі.
iSeeCars проаналізував понад 929 000 автомобілів 1981—2009 років випуску, проданих з січня по вересень 2024 року, щоб визначити, які старі автомобілі, швидше за все, залишаться у своїх власників.
Серед 13 найкращих моделей на Toyota припадає сім, три з яких є гібридами.
Toyota домінує у списку автомобілів, власники яких тримаються найдовше, займаючи перші п’ять позицій і маючи загалом сім моделей у топ-13.
Lexus, підрозділ Toyota класу люкс, також з’являється з IS 350, даючи автовиробнику вісім моделей. автомобілі з найвищим рейтингом.
Довга традиція Toyota у виробництві гібридів, ймовірно, сприяє домінуванню автовиробника, причому чотири з цих 13 найкращих автомобілів мають гібридну трансмісію.
ТОП-13 авто, які американські власники зберігають понад 15 років (інфографіка)
Найулюбленіші бренди
Враховуючи загальний список найулюбленіших автомобілів, не дивно бачити, що Toyota має найвищий відсоток володіння понад 15 роками на рівні бренду.
Honda та Lexus, які займають друге та третє місця, також мають принаймні одну модель у ТОП-10.
Після цього Mazda, Hyundai та Subaru займають вище середнього рівня по галузі.
ТОП-13 авто, які американські власники зберігають понад 15 років (інфографіка)
Lexus — єдиний бренд преміум-класу в списку, і в списку присутні лише азіатські бренди.
«Як і в загальному списку найулюбленіших автомобілів, усі ці бренди високо цінуються і мають відносно низьку вартість, і навіть Lexus пропонує моделі, які мають нижчі за американські та європейські ціни на розкіш», — пишуть в дослідженні.
Toyota знову домінує, зайнявши шість із 10 найкращих позашляховиків для довгострокового володіння. Популярні CR-V і Pilot від Honda також потрапили до цього списку разом із Ford Escape Hybrid і Subaru Forester. Більшість із цих моделей також є одними з найбільш продаваних автомобілів у відповідних категоріях.
ТОП-13 авто, які американські власники зберігають понад 15 років (інфографіка)

Довідка Finance.ua:

  • iSeeCars.com — це компанія, яка займається пошуком і дослідженням автомобілів на основі даних. Допомагає покупцям знаходити найкращі пропозиції щодо автомобілів, надаючи ключову інформацію та цінні ресурси, зокрема звіт iSeeCars Check VIN і рейтинг найкращих автомобілів.
Якщо вам потрібні додаткові кошти, то вони можуть бути на вашому рахунку вже сьогодні. Кредити онлайн. Багато пропозицій, можна порівняти умови.

Каталог на Finance.ua

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.