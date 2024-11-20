ТОП-13 авто, які американські власники зберігають понад 15 років (інфографіка) — Finance.ua

ТОП-13 авто, які американські власники зберігають понад 15 років (інфографіка) Сьогодні 21:01 — Технології&Авто

ТОП-13 авто, які американські власники зберігають понад 15 років (інфографіка)

Дослідження визначило автомобілі, які власники зберігають принаймні на 15 років довше, ніж усі інші автомобілі.

iSeeCars проаналізував понад 929 000 автомобілів 1981—2009 років випуску, проданих з січня по вересень 2024 року, щоб визначити, які старі автомобілі, швидше за все, залишаться у своїх власників.

Серед 13 найкращих моделей на Toyota припадає сім, три з яких є гібридами.

Toyota домінує у списку автомобілів, власники яких тримаються найдовше, займаючи перші п’ять позицій і маючи загалом сім моделей у топ-13.

Lexus, підрозділ Toyota класу люкс, також з’являється з IS 350, даючи автовиробнику вісім моделей. автомобілі з найвищим рейтингом.

Довга традиція Toyota у виробництві гібридів, ймовірно, сприяє домінуванню автовиробника, причому чотири з цих 13 найкращих автомобілів мають гібридну трансмісію.

Найулюбленіші бренди

Враховуючи загальний список найулюбленіших автомобілів, не дивно бачити, що Toyota має найвищий відсоток володіння понад 15 роками на рівні бренду.

Honda та Lexus, які займають друге та третє місця, також мають принаймні одну модель у ТОП-10.

Після цього Mazda, Hyundai та Subaru займають вище середнього рівня по галузі.

Lexus — єдиний бренд преміум-класу в списку, і в списку присутні лише азіатські бренди.

«Як і в загальному списку найулюбленіших автомобілів, усі ці бренди високо цінуються і мають відносно низьку вартість, і навіть Lexus пропонує моделі, які мають нижчі за американські та європейські ціни на розкіш», — пишуть в дослідженні.

Toyota знову домінує, зайнявши шість із 10 найкращих позашляховиків для довгострокового володіння. Популярні CR-V і Pilot від Honda також потрапили до цього списку разом із Ford Escape Hybrid і Subaru Forester. Більшість із цих моделей також є одними з найбільш продаваних автомобілів у відповідних категоріях.

Довідка Finance.ua:

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