На рынок Германии выйдет новый бренд электроавто — Finance.ua

На рынок Германии выйдет новый бренд электроавто Сегодня 04:30 — Фондовый рынок

На рынок Германии выйдет новый бренд электроавто

Xpeng — один из китайских брендов, уже зарекомендовавших себя на европейском континенте, продавая свои самые роскошные модели в северных странах.

Швеция, Норвегия, Дания и Голландия — это всего четыре страны, в которых можно найти экземпляры азиатского производителя. В Испании он также некоторое время продавался, но через частного дилера, завозившего автомобили в индивидуальном порядке.

Фирма объявила, что в следующем 2024 году она выйдет на другой европейский рынок, пятый в своем конкретном списке, но очень важный с точки зрения продаж электромобилей, на который она делает ставку. Этой страной является Германия. Xpeng отметил, что модели P7 и G9 будут первыми двумя моделями в его каталоге для этой страны, но не указал, когда они появятся в продаже.

Xpeng P7 считается спортивным седаном с элегантным и авангардным дизайном как снаружи, так и внутри, который подчеркивает большой 15-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы и 10,25-дюймовая цифровая приборная панель. Клиентам доступны две версии: заднеприводная и полноприводная мощностью 276 и 473 л.с. соответственно.

Оба обладают литий-ионным аккумулятором общей емкостью 86.2 кВтч и 82.7 кВтч, с которым они могут предложить максимальный запас хода 530 и 470 километров соответственно. Кроме того, благодаря мощному бортовому зарядному устройству, поддерживающему максимальную мощность 175 кВт, им требуется всего 30 минут для подзарядки от 10 до 80 процентов.

Xpeng G9 длиной почти 4.9 метра представляет собой пятиместный внедорожник с большим внутренним пространством, который также предлагается в двух версиях. Заднеприводная оснащена единственным электромотором с отдачей в 313 л.с., в то время как два электродвигателя выдают 551 л.с. Они имеют мощную литий-ионную батарею с емкостью 98 кВтч и 84 кВтч, в результате чего максимальный запас хода на одной зарядке составляет 570 километров в обеих версиях. Цены будут сообщены ближе к коммерческому запуску.

uamotors По материалам:

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