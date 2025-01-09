Какие электроавто покупают украинцы (инфографика) — Finance.ua

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Какие электроавто покупают украинцы (инфографика)

Технологии&Авто
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Какие электроавто покупают украинцы (инфографика)
Какие электроавто покупают украинцы (инфографика)
В декабре 2024 года украинцы приобрели почти 3,8 тыс. авто на аккумуляторных источниках питания (новых и б/у), что на 18% меньше, чем годом ранее.
Об этом сообщил Укравтопром.
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Из этой части легких — более 3,6 тыс. (-20%) и 124 коммерческих (+59%).
Какие электроавто покупают украинцы (инфографика)
Всего за весь 2024 год автопарк Украины пополнили свыше 51,7 тыс. ед. автотранспорта с нулевым уровнем выбросов (BEV), что на 38% больше, чем в 2023 г.
  • Легковых — 50 458 ед. (+37%)
  • Коммерческих — 1264 ед. (+64%)
  • Электробусов — 2 ед. (+)
Доля новой техники в регистрациях BEV, как и в 2023 г., составила 20%.
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Также напомним, что с января по октябрь 2024 года в Украину импортировали 50 225 легковых электромобилей (BEV). Общая таможенная стоимость этих авто составила почти $1,1 млрд. Из этого количества новыми были 13 684 авто, на которые импортеры потратили $368 млн.
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Справка Finance.ua:

  • Японская автомобилестроительная компания Honda заявила, что в следующем году выпустит модели электромобилей, оснащенные оригинальной операционной системой ASIMO, разработанной для человекоподобных роботов.
  • Великобритания стала крупнейшим рынком электромобилей в Европе. Таким образом опередив Германию. В Германии в прошлом году произошло сокращение количества регистраций новых электрических транспортных средств — более чем на 25%, до 380 609 единиц. В Великобритании количество регистраций электромобилей возросло до 381 970 единиц, что на 21% больше по сравнению с предыдущим годом.
  • Появились интересные подробности о «машине будущего» Tesla Cybercab, в которой нет ни руля, ни педалей. Оказывается, ею уже можно управлять с помощью геймпада.

Автогражданка (ОСАГО) быстро

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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