Украинцы в этом году приобрели в автосалонах более 142 тысяч машин — Finance.ua

Украинцы в этом году приобрели в автосалонах более 142 тысяч машин Сегодня 13:00 — Технологии&Авто

Украинцы в этом году приобрели в автосалонах более 142 тысяч машин

В сервисных центрах Украины с начала года было зарегистрировано более 142 тысяч новых транспортных средств, приобретенных в автосалонах.

«По состоянию на данный момент с начала 2024 года в сервисных центрах МВД зарегистрировано более 142 тысяч транспортных средств, приобретенных в автосалонах», — говорится в сообщении.

Автовладельцам напоминают, что регистрация нового автомобиля производится в любом сервисном центре МВД, куда можно обратиться лично или передать полномочия продавцу.

«В таком случае автосалон генерирует доверенность на право представлять интересы покупателя, которую можно подписать в автосалоне без нотариуса. Также формируется акт приема-передачи. Представитель автосалона может обратиться в сервисный центр МВД вместо покупателя и зарегистрировать авто», — объясняют в ГСЦ.

При регистрации новый автомобиль не подлежит обязательному осмотру экспертной службой МВД.

Для регистрации нового авто в сервисном центре требуются: паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства); справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика; документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении через уполномоченного представителя); таможенные документы; договор купли-продажи; сертификат соответствия.

При первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.

«Размер сбора зависит от стоимости авто: не превышает или равна 499 620 грн — уплачивается 3%; более 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн — уплачивается 4%; более 878 120 грн — уплачивается 5%; более 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн — уплачивается 4%; более 878 120 грн — уплачивается 5%», — уточнили в ГСЦ.

В то же время сбор в Пенсионный фонд не уплачивается при первой регистрации легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Как сообщалось, в 2023 году в Украине было зарегистрировано 411 311 транспортных средств, из них — 138 256 новых, приобретенных в автосалонах.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.