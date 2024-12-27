Украинцы в этом году приобрели в автосалонах более 142 тысяч машин — Finance.ua

Украинцы в этом году приобрели в автосалонах более 142 тысяч машин
В сервисных центрах Украины с начала года было зарегистрировано более 142 тысяч новых транспортных средств, приобретенных в автосалонах.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.
«По состоянию на данный момент с начала 2024 года в сервисных центрах МВД зарегистрировано более 142 тысяч транспортных средств, приобретенных в автосалонах», — говорится в сообщении.
Автовладельцам напоминают, что регистрация нового автомобиля производится в любом сервисном центре МВД, куда можно обратиться лично или передать полномочия продавцу.
«В таком случае автосалон генерирует доверенность на право представлять интересы покупателя, которую можно подписать в автосалоне без нотариуса. Также формируется акт приема-передачи. Представитель автосалона может обратиться в сервисный центр МВД вместо покупателя и зарегистрировать авто», — объясняют в ГСЦ.
При регистрации новый автомобиль не подлежит обязательному осмотру экспертной службой МВД.
Для регистрации нового авто в сервисном центре требуются: паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства); справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика; документ, подтверждающий полномочия представителя (при обращении через уполномоченного представителя); таможенные документы; договор купли-продажи; сертификат соответствия.
При первой регистрации легкового транспортного средства в сервисных центрах МВД уплачивается сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.
«Размер сбора зависит от стоимости авто: не превышает или равна 499 620 грн — уплачивается 3%; более 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн — уплачивается 4%; более 878 120 грн — уплачивается 5%; более 499 620 грн, но не превышает или равна 878 120 грн — уплачивается 4%; более 878 120 грн — уплачивается 5%», — уточнили в ГСЦ.
В то же время сбор в Пенсионный фонд не уплачивается при первой регистрации легковых автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями.
Как сообщалось, в 2023 году в Украине было зарегистрировано 411 311 транспортных средств, из них — 138 256 новых, приобретенных в автосалонах.
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