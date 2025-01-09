Honda випустить електрокари з операційною системою, зробленою для роботів — Finance.ua

Honda випустить електрокари з операційною системою, зробленою для роботів Сьогодні 04:24 — Технології&Авто

Honda випустить електрокари з операційною системою, зробленою для роботів

Японська автомобілебудівна компанія Honda заявила, що наступного року випустить моделі електромобілів, оснащені оригінальною операційною системою ASIMO, розробленою для людиноподібних роботів.

Про це повідомляє NHK

За словами головного виконавчого директора Honda Іноуе Кацусі, в основі моделі лежатиме абсолютно нова операційна система ASIMO OS.

Цю ОС названо ім’ям робота-гуманоїда, якого розробила компанія.

Honda стверджує, що ці електромобілі матимуть функції автоматизованого водіння третього рівня, тобто машина зможе автоматично виконувати більшу частину завдань управління.

Операційна система буде оснащена штучним інтелектом, який надаватиме водієві інформацію про найближчі магазини та місця розташування станцій підзарядки.

Зазначається, що нові моделі електромобілів компанії конкуруватимуть з продукцією американського виробника Tesla і китайських автомобілебудівників, пропонуючи просунуті функції програмного забезпечення.

Укрінформ За матеріалами:

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