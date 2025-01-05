ТОП-10 кроссоверов с самым низким расходом топлива — Finance.ua

ТОП-10 кроссоверов с самым низким расходом топлива Сегодня 01:12 — Технологии&Авто

ТОП-10 кроссоверов с самым низким расходом топлива

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей во многих странах. Водители ценят такие автомобили за практичность и универсальность. Однако часто эти модели тратят больше горючего, чем более компактные автомобили.

Британские эксперты из What Car? определили самые экономные современные кроссоверы. Эти модели имеют очень низкий расход топлива, который приятно удивит водителей.

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По словам экспертов, цифры, указанные в замерах расхода горючего от производителей, часто не соответствуют реальным показателям.

Эксперты поделились, что проводят проверки расхода топлива в лабораторных условиях.

В этих тестах имитируют реалистичный маршрут вождения, который включает в себя городские и сельские дороги, а также автомагистрали.

Перед тестом каждый автомобиль взвешивают и накачивают шины до рекомендуемого производителями уровня.

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Кроме этого, климат-контроль устанавливают на 21 градус по Цельсию или на среднюю шкалу кондиционера. Все остальное электрооборудование выключается.

ТОП-10 кроссоверов с самым низким расходом топлива:

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid — 4,7 литра на 100 км. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid — 4,8 литра на 100 км. Renault Kadjar 1.5 dCi 110 — 5,1 литра на 100 км. Nissan Qashqai 1.5 dCi 110 — 5,5 литра на 100 км. Kia Sportage 1.7 CRDi — 5,5 литра на 100 км. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 — 5,6 литра на 100 км. Seat Ateca 1.6 TDI 115 — 5,6 литра на 100 км. Kia Niro 1.6 Hybrid — 5,6 литра на 100 км. Toyota RAV4 2.5 Hybrid — 5,8 литра на 100 км. Mazda CX-5 2.2d 150 — 5,9 литра на 100 км.

Гибридный кроссовер Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid оказался самым экономичным современным кроссовером.

Эксперты подчеркнули, что модели даже удалось превзойти заявленные производителем показатели расхода горючего.

УНІАН По материалам:

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