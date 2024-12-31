BYD выводит на рынок Европы дешевый электрокроссовер — Finance.ua

BYD выводит на рынок Европы дешевый электрокроссовер Сегодня 04:43 — Технологии&Авто

BYD выводит на рынок Европы дешевый электрокроссовер

Китайский автопроизводитель BYD сделал заявление о том, что новый бюджетный электрокроссовер Atto 2 появится на рынке Великобритании в начале 2025 года. Автомобиль, являющийся экспортной версией модели BYD Yuan UP, обещает запас хода до 311 км благодаря батарее емкостью 42,4 кВт∙ч и мощному электродвигателю на 174 л.с.

Электромобиль основан на платформе e-Platform 3.0 и сохраняет стильный дизайн Dragon Face. Его габариты составляют 4310×1830×1675 мм, а колесная база — 2620 мм. От модели китайского рынка Atto 2 отличается заменой логотипа Yuan на фирменный знак BYD и небольшими изменениями в оформлении передней части.

Внутри электрокроссовер предлагает современные технологии, включая 8,8-дюймовую цифровую приборную панель, 12,8-дюймовый сенсорный экран мультимедиа и элементы управления на рулевом колесе. Материалы отделки салона комбинируют замшу и кожу, создавая уютную и премиальную атмосферу.

На домашнем рынке BYD Yuan UP продается по цене от 96 800 до 119 800 юаней (примерно 13 300−16 400 долларов США). Хотя стоимость экспортной версии Atto 2 для Великобритании пока не раскрыта, компания позиционирует автомобиль как доступный электрокроссовер. В Украине уже продают BYD Yuan UP по цене от 18 000 долларов.

За ноябрь 2024 года BYD Yuan UP был продан тиражом 24 070 единиц, что демонстрирует растущий интерес к этой модели. С момента запуска в марте текущего года общий объем продаж достиг 133 633 автомобилей.

Ampercar По материалам:

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