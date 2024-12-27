ТОП-8 компактных и практичных городских кроссоверов с пробегом — Finance.ua

ТОП-8 компактных и практичных городских кроссоверов с пробегом Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

ТОП-8 компактных и практичных городских кроссоверов с пробегом

Кроссоверы — самый популярный класс авто на рынке, причем особенно быстро растет спрос на компактные модели. Они уже вытесняют городские хэтчбеки, поскольку более просторные, практичные и отличаются улучшенной проходимостью. Такие авто недорогие, особенно если выбирать подержанные авто.

Британское издание Auto Express выбрало лучшие компактные кроссоверы с пробегом.

8 место — Peugeot 2008

Peugeot 2008 первого поколения больше напоминает универсалы улучшенной проходимости. Он просторный внутри и имеет 360-литровый багажник. У него оригинальный салон с высоко расположенным приборным щитком и экономичные двигатели. Полного привода нет, зато есть система контроля сцепления Grip Control. К тому же Peugeot 2008 относительно недорогой.

7 место — Audi Q3

Audi Q3 первого поколения — единственная премиальная модель в этом рейтинге. У него качественная внутренняя отделка, а места достаточно для четырех взрослых. У кроссовера широкая линейка тяговитых бензиновых и дизельных двигателей с турбонаддувом, причем есть и заряженный вариант RS Q3. Можно выбрать версию с передним и полным приводом.

6 место — Toyota C-HR

Toyota C-HR первого поколения — самый оригинальный кроссовер марки с выразительным дизайном и обтекаемым силуэтом. Это не самая просторная модель, зато у нее неплохая шумоизоляция салона и хорошо настроенное шасси. К тому же можно выбрать экономичные гибридные модификации Toyota C-HR. А еще модель отличается надежностью и качеством.

5 место — Kia Niro

Кроссовер Kia Niro первого поколения — один из самых доступных электрифицированных кроссоверов. Модель выпускали в гибридной, плагин-гибридной и электрической версиях, причем электрокар имеет большой запас хода в 450 км. Компактный автомобиль довольно просторный и обычно богато укомплектован.

4 место — Jeep Renegade

Jeep Renegade отличается угловатым «внедорожным» дизайном, и в его линейке есть версия повышенной проходимости Trailhawk. Кроссовер недорогой и достаточно богато оснащен, хотя качество внутренней отделки вызывает вопросы. В линейке есть бензиновые, дизельные и гибридные модификации с передним и полным приводом.

3 место — SEAT Arona

Кроссовер SEAT Arona привлекает хорошей управляемостью. Кроме того, у него неплохая обзорность, современная мультимедийная система, экономичные и бодрые двигатели с турбонаддувом.

2 место — Citroen C3 Aircross

Citroen C3 Aircross — компактный кроссовер с авангардным дизайном и практичным просторным салоном. Стоит избегать базового бензинового двигателя объемом 1,2 л без турбины — значительно привлекательнее дизели. К тому же следует отметить мягкую и комфортабельную подвеску автомобиля.

1 место — Ford Puma

Ford Puma — компактный кроссовер для активного водителя, ведь его управляемость — одна из лучших в классе. Его турбомоторы тяговитые и достаточно экономичные благодаря «мягким» гибридным установкам, а еще можно выбрать 197-сильный заряженный вариант ST. Обычно Ford Puma богато оснащен, а также имеет вместительный багажник.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.