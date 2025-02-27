Трендовые электрокары: в МВД показали рейтинг самых популярных авто с начала 2025 года — Finance.ua

Трендовые электрокары: в МВД показали рейтинг самых популярных авто с начала 2025 года
С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 7239 транспортных средств на электрической тяге.
Подавляющее большинство из них с пробегом и ввезенные из-за границы — 6024, и 1215 — новые, приобретенные в автосалонах.
Об этом пишут в МВД.
В основном украинцы покупали легковые автомобили, и меньше — грузовые авто, мотоциклы и мопеды.
Электромобили серого цвета в январе и феврале этого года пользовались наибольшей популярностью среди автовладельцев. В ТОП-3 также входят автомобили белого и черного цветов. В то же время меньше всего выбирали фиолетовые, желтые и коричневые электроавто.
В МВД напомнили, что для тех, кто планирует приобрести экологичный автомобиль, напоминаем, что транспортные средства с электрическим двигателем освобождаются от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации.
Более подробная информация относительно алгоритма действий и процедуры регистрации доступна по ссылке.
Номерные знаки
Кроме того, за транспортными средствами, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания, закрепляются исключительно «зеленые» номерные знаки. Это таблички с символами зеленого цвета и отдельными сериями латинскими буквами.
Консультацию по сервисным центрам МВД можно получить по телефону (044) 290−19−88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Фейсбуке и Инстаграме.
Напомним, сколько стоит зарядить авто сейчас. Аналитики Института исследований авторынка отмечают, что если заряжать электроавтомобиль исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях), фактор экономии не исчезает: при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется максимум в 360 грн.
А наименее затратный вариант не слишком габаритной легковушки, оборудованной газобаллонным оборудованием, потребует (при 12 л/100 км пропан-бутановой смеси) 450 грн. Специалисты отмечают, что это еще довольно оптимистичное значение, обычно на практике машинам с ГБО требуется больше топлива.
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