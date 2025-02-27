Трендовые электрокары: в МВД показали рейтинг самых популярных авто с начала 2025 года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трендовые электрокары: в МВД показали рейтинг самых популярных авто с начала 2025 года

Технологии&Авто
9
Трендовые электрокары: в МВД показали рейтинг самых популярных авто с начала 2025 года
Трендовые электрокары: в МВД показали рейтинг самых популярных авто с начала 2025 года
С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 7239 транспортных средств на электрической тяге.
Подавляющее большинство из них с пробегом и ввезенные из-за границы — 6024, и 1215 — новые, приобретенные в автосалонах.
Об этом пишут в МВД.
Читайте также
В основном украинцы покупали легковые автомобили, и меньше — грузовые авто, мотоциклы и мопеды.
Трендовые электрокары: в МВД показали рейтинг самых популярных авто с начала 2025 года
Электромобили серого цвета в январе и феврале этого года пользовались наибольшей популярностью среди автовладельцев. В ТОП-3 также входят автомобили белого и черного цветов. В то же время меньше всего выбирали фиолетовые, желтые и коричневые электроавто.
В МВД напомнили, что для тех, кто планирует приобрести экологичный автомобиль, напоминаем, что транспортные средства с электрическим двигателем освобождаются от уплаты пенсионного сбора при первой регистрации.
Более подробная информация относительно алгоритма действий и процедуры регистрации доступна по ссылке.
Место для вашей рекламы

Номерные знаки

Кроме того, за транспортными средствами, которые приводятся в движение электрическим двигателем и не имеют двигателя внутреннего сгорания, закрепляются исключительно «зеленые» номерные знаки. Это таблички с символами зеленого цвета и отдельными сериями латинскими буквами.
Консультацию по сервисным центрам МВД можно получить по телефону (044) 290−19−88 или на страницах Главного сервисного центра МВД в Фейсбуке и Инстаграме.
Напомним, сколько стоит зарядить авто сейчас. Аналитики Института исследований авторынка отмечают, что если заряжать электроавтомобиль исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях), фактор экономии не исчезает: при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется максимум в 360 грн.
А наименее затратный вариант не слишком габаритной легковушки, оборудованной газобаллонным оборудованием, потребует (при 12 л/100 км пропан-бутановой смеси) 450 грн. Специалисты отмечают, что это еще довольно оптимистичное значение, обычно на практике машинам с ГБО требуется больше топлива.

Автогражданка онлайн на Finance.ua🚙

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.