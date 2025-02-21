Какие новые авто популярны в Германии: бестселлеры крупнейшего рынка ЕС — Finance.ua

Какие новые авто популярны в Германии: бестселлеры крупнейшего рынка ЕС Сегодня 19:02 — Технологии&Авто

Какие новые авто популярны в Германии: бестселлеры крупнейшего рынка ЕС

По данным focus2move, в Германии — крупнейшем в Европе автомобильном рынке — безоговорочным лидером остается Volkswagen Golf.

Об этом сообщил «Укравтопром».

В январе 7687 новых Golf пополнили автопарк ФРГ.

В тройке самых популярных новых авто немцев также попали Volkswagen Tiguan и Volkswagen T-Roc.

В январе свою первую регистрацию в Украине прошли 14 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 24% этого количества.

Напомним, в Украине действуют значительные штрафы за управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории. Если раньше такое нарушение стоило водителю 510 гривен, то сейчас сумма взыскания составляет 3 400 гривен.

Юристы обращают внимание на важность проверки соответствия категории прав типу транспортного средства.

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