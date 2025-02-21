Какие новые авто популярны в Германии: бестселлеры крупнейшего рынка ЕС — Finance.ua

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Какие новые авто популярны в Германии: бестселлеры крупнейшего рынка ЕС

Технологии&Авто
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Какие новые авто популярны в Германии: бестселлеры крупнейшего рынка ЕС
Какие новые авто популярны в Германии: бестселлеры крупнейшего рынка ЕС
По данным focus2move, в Германии — крупнейшем в Европе автомобильном рынке — безоговорочным лидером остается Volkswagen Golf.
Об этом сообщил «Укравтопром».
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В январе 7687 новых Golf пополнили автопарк ФРГ.
В тройке самых популярных новых авто немцев также попали Volkswagen Tiguan и Volkswagen T-Roc.
Какие новые авто популярны в Германии: бестселлеры крупнейшего рынка ЕС
В январе свою первую регистрацию в Украине прошли 14 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 24% этого количества.
Напомним, в Украине действуют значительные штрафы за управление транспортным средством без водительского удостоверения соответствующей категории. Если раньше такое нарушение стоило водителю 510 гривен, то сейчас сумма взыскания составляет 3 400 гривен.
Юристы обращают внимание на важность проверки соответствия категории прав типу транспортного средства.
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Автогражданка (ОСАГО)

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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