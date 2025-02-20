Наиболее импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет: что покупают украинцы (инфографика) — Finance.ua

Наиболее импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет: что покупают украинцы (инфографика)
В январе свою первую регистрацию в Украине прошли 14 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 24% этого количества.
Об этом сообщил Укравтопром.
Больше всего в этом сегменте импортируемых легковушек охватили:
- Электромобили — 48%.
- Бензиновые авто — 34%
- Гибридные — 9%;
- Дизельные — 7%;
- Автомобили с ГБО — 2%.
Ранее мы писали, сколько стоит зарядить авто сейчас. Аналитики Института исследований авторынка отмечают, что если заряжать электроавтомобиль исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях), фактор экономии не исчезает: при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется максимум в 360 грн.
А наименее затратный вариант не слишком габаритной легковушки, оборудованной газобаллонным оборудованием, потребует (при 12 л/100 км пропан-бунатовой смеси) 450 грн. Специалисты отмечают, что это еще довольно оптимистичное значение, обычно на практике машинам с ГБО требуется больше топлива.
Напомним, в Украине упали продажи китайских легковых автомобилей. В январе 2025 года украинцы приобрели 819 легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 40% меньше по сравнению с январем прошлого года. Большинство легковых автомобилей китайского производства составляли электромобили — 82% от общего количества.
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