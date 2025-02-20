Наиболее импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет: что покупают украинцы (инфографика) — Finance.ua

Наиболее импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет: что покупают украинцы (инфографика) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Наиболее импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет: что покупают украинцы (инфографика)

В январе свою первую регистрацию в Украине прошли 14 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Следовательно, авто в возрасте до 5 лет составили 24% этого количества.

Об этом сообщил Укравтопром.

Больше всего в этом сегменте импортируемых легковушек охватили:

Электромобили — 48%.

Бензиновые авто — 34%

Гибридные — 9%;

Дизельные — 7%;

Автомобили с ГБО — 2%.

в 360 грн. Ранее мы писали , сколько стоит зарядить авто сейчас. Аналитики Института исследований авторынка отмечают, что если заряжать электроавтомобиль исключительно на ЭЗС (электрозарядных станциях), фактор экономии не исчезает: при среднем потреблении 20 кВт-ч на 100 км пробега, такая дистанция обойдется максимум

А наименее затратный вариант не слишком габаритной легковушки, оборудованной газобаллонным оборудованием, потребует (при 12 л/100 км пропан-бунатовой смеси) 450 грн. Специалисты отмечают, что это еще довольно оптимистичное значение, обычно на практике машинам с ГБО требуется больше топлива.

Напомним, в Украине упали продажи китайских легковых автомобилей. В январе 2025 года украинцы приобрели 819 легковых автомобилей, ввезенных из Китая, что на 40% меньше по сравнению с январем прошлого года. Большинство легковых автомобилей китайского производства составляли электромобили — 82% от общего количества.

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